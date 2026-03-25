Les Knicks tirés d’affaire par leur “Captain Clutch”

Et de sept ! Les Knicks ont signé une septième victoire consécutive cette nuit, non sans avoir dû batailler face à des Pelicans plus coriaces que ne le reflète leur 11e place à l’Ouest. Les hommes de Mike Brown savent qu’il n’y aura pas de match facile jusqu’à la fin de la saison régulière et qu’il faudra tout donner pour ne rien regretter. Aux côtés du tandem Anunoby-Towns (21 points chacun), Jalen Brunson a encore été impérial pour faire barrage aux assauts de Zion Williamson et ses sbires qui auront résisté jusque dans les dernières secondes du match !

Tout au long de la rencontre, New York aura essayé de se détacher sans y parvenir. Il y a bien eu un 15-0 passé en fin de premier quart-temps grâce à l’adresse de Jalen Brunson et OG Anunoby (42-28). Mais les Pels ont répondu par un 18-2 dans la foulée pour repasser devant (44-46) en agressant les Knicks dans la raquette, s’appuyant tour à tour sur Jeremiah Fears, Derik Queen, Zion Williamson on encore Karlo Matkovic. Les locaux ont répondu par l’adresse extérieure de Mikal Bridges et OG Anunoby par deux fois, ce dernier s’offrant ensuite un dunk pour permettre aux siens de finir la première mi-temps à +6 (66-60).

Jalen Brunson calme Jeremiah Fears

La première mi-temps a eu le mérite de conforter les Pelicans dans leurs ambitions, et autour d’un Zion Williamson toujours aussi compliqué à contenir, les Dejounte Murray, Trey Murphy, Saddiq Bey et autres Karlo Matkovic ont donné du fil à retordre aux Knicks, qui se sont brièvement retrouvés à devoir courir après le score jusqu’en fin de troisième quart-temps suite aux flèches lointaines de Matkovic, Murphy à deux reprises, puis Bey(91-92).

Heureusement pour les Knicks, à l’approche du «money-time», Mike Brown sait qu’il peut compter sur le sang-froid de Jalen Brunson pour faire la différence. C’est ainsi qu’après deux actions positives du Français Mohamed Diawara, au lay-up puis pour servir KAT à 3-points (98-92), le «Captain Clutch» a vite pris les choses en main, notamment pour répondre aux coups de chaud de Jeremiah Fears. Le meneur a été impliqué dans 18 des 19 derniers points de son équipe, multipliant les coups d’éclat pour résister aux offensives du trio Fears-Bey-Williamson et offrir la victoire aux siens après deux ultimes lancers qui ont fini par faire craquer New Orleans à 14 secondes de la fin (121-116).

CE QU’IL FAUT RETENIR

Les nerfs d’acier de Jalen Brunson. «Captain Clutch» a encore frappé ! Le meneur a lancé les hostilités à sept minutes de la fin en plaçant deux «step-back» et n’a plus baissé le pied ensuite, enchaînant avec un floater, un lay-up en transition, des lancers… Sans oublier d’offrir un service parfaite pour Josh Hart, toujours en contre-attaque. Dans un match compliqué, les Knicks ont fini par forcer la décisions sous l’impulsion de Jalen Brunson, auteur de 16 des 19 derniers points de son équipe pour terminer à 32 unités et 7 passes décisives.

Jeremiah Fears n’a peur de rien. Le meneur rookie des Pelicans n’en finit plus d’épater et ce match à 21 points, 3 passes décisives et 2 interceptions en 20 minutes au Madison Square restera comme l’un des accomplissements de sa saison. Il a surtout impressionné en fin de match en scorant notamment 11 points en à peine plus de cinq minutes dans le dernier acte, multipliant les exploits pour permettre à New Orleans de continuer à y croire.

Pas de «revenge game» pour Jose Alvarado. Le meneur portoricain retrouvait son ancienne équipe et ses anciens coéquipiers, et avait peut-être conclu un pacte de non-agression avant la rencontre. Il a en tout cas été inoffensif en 9 minutes de jeu, se contentant d’un rebond et une passe en 9 minutes de jeu. Sa soirée s’est bien terminée quand même, avec la victoire et un «jersey swap» avec Herb Jones et Trey Murphy III.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.