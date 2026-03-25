Opportuniste, Isaiah Jackson a saisi sa chance avec les Clippers

Même s’il avait quitté les pauvres Pacers en février, Isaiah Jackson n’a pas connu un début d’expérience très positif aux Clippers. Il faut dire qu’il était barré par Brook Lopez et Yanic Konan Niederhäuser, ne jouant ainsi que trois matches pendant le premier mois après le transfert.

« Je connais mes qualités. J’étais dans la salle. Je ne jouais pas et j’essayais de rester prêt quand on allait appeler mon nom », commente-t-il ainsi. Puis, la chance a tourné. Le Suisse s’est en effet blessé et a dû déclarer forfait pour le reste de la saison. Laissant ainsi des minutes à l’intérieur de 24 ans.

Il a su en profiter avec 8.7 points (72% de réussite au shoot), 5.7 rebonds et 1.4 contre de moyenne en 18 minutes sur les douze derniers matches. « Il est très bon. Au rebond et pour changer en défense sur tous les postes, il a été vraiment très bon pour nous », dit Tyronn Lue. « Il y a également ses courses en attaque, ses rebonds offensifs, ses dunks après des passes lobées. Il arrive aussi à profiter de son avantage de taille près du cercle. »

L’oublié du transfert devient un vrai plus

Opportuniste, Isaiah Jackson a donc saisi sa chance avec les Clippers, une équipe bien plus compétitive que les Pacers. Même si son transfert a été une surprise, lui qui n’avait connu qu’Indiana depuis son arrivée en NBA.

« Il m’a fallu un moment pour bien comprendre tout le processus », confie-t-il, surtout qu’il sortait d’une année 2024/25 presque blanche, avec une rupture du tendon d’Achille, puis de plusieurs semaines manquées en décembre 2025 et janvier dernier, à cause d’une commotion. Pendant un temps, Bennedict Mathurin semblait être la seule plus-value de l’échange avec Ivica Zubac pour les Californiens. Ce n’est plus le cas.

« N’importe qui aurait vu les choses ainsi. Au début, je le voyais comme ça. Mais, une fois le transfert assimilé, je me suis dit que j’étais là pour jouer au basket. Je suis là depuis cinq ans, je sais qu’il y a des hauts et des bas. Dès que j’ai compris ça, mon objectif était d’être prêt et de faire de mon mieux », conclut-il.

Isaiah Jackson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 IND 36 15:02 56.3 31.3 68.2 1.7 2.5 4.1 0.3 2.6 0.7 1.1 1.4 8.3 2022-23 IND 63 16:32 56.3 14.3 65.1 1.8 2.7 4.5 0.8 2.4 0.5 0.8 1.5 7.2 2023-24 IND 60 12:51 66.5 0.0 71.6 1.6 2.4 4.0 0.8 2.3 0.6 0.7 1.0 6.4 2024-25 IND 5 16:48 60.9 50.0 2.2 3.4 5.6 1.0 2.8 0.6 1.0 1.6 7.0 2025-26 IND 38 16:47 58.2 0.0 68.9 2.3 3.3 5.6 0.8 2.8 0.7 1.1 0.8 6.4 2025-26 LAC 15 15:32 73.4 0.0 58.6 1.5 3.1 4.6 1.2 2.3 0.6 0.9 1.2 7.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.