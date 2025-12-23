Après la blessure d’Isaiah Jackson, Rick Carlisle demande des comptes

Une fois le changement effectué, Isaiah Jackson a directement pris le chemin du vestiaire pour ne plus en sortir. Quelques secondes plus tôt, dans le premier quart-temps de ce match entre Celtics et Pacers, l’intérieur avait subi un coup de la part de Neemias Queta.

Ce dernier, en voulant attaquer le cercle, avait laissé traîner ses coudes au niveau de la tête de son homologue qui l’avait contré. Une séquence quasiment passée inaperçue, mais que Rick Carlisle et son staff n’ont pas manqué d’observer.

« Il y a eu une action où Isaiah Jackson a été touché par un coude de Queta, puis a reçu un deuxième coup de coude simultanément. Il a ensuite dû quitter le match pour être examiné suite à une possible commotion cérébrale et n’a pas pu revenir », résume le coach des Pacers, dont l’intérieur n’est resté que deux minutes en jeu. Le temps de cumuler deux fautes et de perdre un ballon.

« Cela ne semblait pas accidentel »

En conséquence, le technicien espère que « la ligue va examiner » l’action en question. « Je pense qu’il aurait fallu revoir en temps réel. Cela ne semblait pas accidentel. Et c’est très dangereux. Maintenant, je ne sais pas combien de temps il va être absent, mais c’est assez sérieux », qualifie Rick Carlisle.

Et dommageable pour une équipe qui ne cesse de voir sa saison être plombée par les blessures, et plus particulièrement de son secteur intérieur. « On verra comment il va demain. C’est souvent comme ça pour ce genre de situations, on regarde quels sont les symptômes le lendemain. Mais l’action qui a eu lieu… ça ne peut tout simplement pas être ignoré, c’est tout », réclame encore Rick Carlisle.

Au démarrage du match, Isaiah Jackson affichait des moyennes de 7.6 points et 6.1 rebonds par match avec un excellent 58,5% au tir. À Boston, James Wiseman, récemment reconvoqué par les Pacers, a pris les minutes en sortie de banc à sa place, en relais de Jay Huff.