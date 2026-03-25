Moussa Diabaté remercie son mentor, Russell Westbrook

Cette nuit, les Hornets ont égalé un record de franchise avec 26 paniers à 3-points face aux Kings. Un total auquel n’a pas participé Moussa Diabaté, et pourtant Coby White, auteur d’un 6 sur 8 de loin, a tenu à le remercier.

« C’est l’un des intérieurs les plus altruistes avec qui j’ai joué. Beaucoup d’intérieurs cherchent à marquer après un rebond offensif, lui cherche d’abord un shooteur » explique l’ancien des Bulls. « C’est énorme pour nous car ça crée des tirs à 3-points importants et donne des secondes chances. Ce qu’il fait pour l’équipe est vraiment essentiel. »

Auteur de 17 points, 11 rebonds, 2 passes et 2 contres en 24 minutes, le Français a été interrogé sur ce compliment de son nouveau coéquipier, et pour lui, c’est son rôle de ressortir le ballon. Surtout quand l’équipe est aussi bien dotée en shooteurs extérieurs.

« Il s’agit surtout de comprendre l’impact que ça a, et aussi d’avoir conscience du moment dans le match » répond Moussa Diabaté. « Je ne me dis pas toujours que je dois absolument ressortir la balle, mais il s’agit plutôt de comprendre ce qui se passe. Avec le temps, j’ai compris l’énergie que ça génère, l’impact que ça a. Pour moi, il s’agit aussi de savoir quels joueurs j’ai autour de moi/ Melo, Kon… Ce sont d’excellents shooteurs, et au final, un tir à 3-points vaut plus qu’un tir à 2-points. Et l’énergie que ça apporte est très importante. »

Il voulait être aussi énergique que Russell Westbrook

Titulaire indispensable, Moussa Diabaté a mis son équipe sur les bons rails avec 6 points, 3 rebonds et 2 passes en début de match. Le tout en allant chercher son 1 000 point en carrière.

Une belle soirée finie sur une avance de 44 points, et certains se demandent s’il a un secret pour être aussi actif.

« Je n’ai pas vraiment de secret pour les rebonds. Je me donne à fond. Je vais vers le ballon et j’espère l’avoir. Je mise sur ma condition physique et ma force pour être là où je veux » explique-t-il avant de rendre hommage à Russell Westbrook, un adversaire du soir, mais aussi un ancien mentor aux Clippers.

« Je ne jouais pas beaucoup aux Clippers, mais il m’a beaucoup appris. Les gens ne le réalisent pas, mais même à l’entraînement, il est plus énergique que des rookies. C’est fou, et moi je me suis dit : ‘Je veux être comme ça’. J’ai appris de lui, je lui posais des questions. Il m’a vraiment beaucoup aidé. »

Moussa Diabaté Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 LAC 22 8:52 51.1 50.0 62.5 1.4 0.9 2.3 0.2 0.7 0.3 0.4 0.4 2.7 2023-24 LAC 11 5:49 52.6 64.3 1.4 0.8 2.2 0.4 0.4 0.5 0.2 0.1 2.6 2024-25 CHA 71 17:29 59.6 0.0 59.5 2.6 3.5 6.2 0.8 1.5 0.6 0.9 0.6 5.7 2025-26 CHA 63 25:57 62.2 50.0 66.9 3.7 5.0 8.7 1.9 2.4 0.7 1.0 1.0 8.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.