Le MVP de la nuit | L’astre Nikola Jokic, une éclipse totale sur les Suns

Une ombre immense a plané sur l’Arizona. Celle d’un géant serbe dont le talent a fini par aveugler les Suns. À Phoenix, Nikola Jokic a encore rayonné et alimenté toutes les catégories statistiques possibles.

Une telle omniprésence que tout le monde s’est demandé s’il n’allait pas s’offrir un nouveau double… triple-double. Comme il l’avait fait il y a un an, en mars 2025, déjà face aux mêmes adversaires. Le pivot avait signé le plus impressionnant triple-double de l’histoire : 31 points, 22 passes et 21 rebonds.

La superstar des Nuggets s’est rapprochée de cette production dans une rencontre où il avait déjà cumulé 10 unités dans les trois catégories reines (points, rebonds, passes) dans le troisième quart-temps. Sans avoir besoin de beaucoup marquer, Nikola Jokic s’est longtemps contenté de capter les rebonds défensifs pour mieux relancer ses partenaires de l’autre côté du terrain.

Il l’a si bien fait, dans ce jeu de transition ou dans ses transmissions lumineuses sur les coupes de ses coéquipiers sur jeu placé, qu’il s’est offert son record de saison à la distribution. « Les gars étaient là où ils devaient être, ils coupaient vers le panier et je n’avais plus qu’à les trouver. Ça arrive, c’est tout », décrit-il avec son flegme habituel au moment de commenter ses prouesses.

Il fait tourner la meilleure attaque de la ligue

Le phénomène « arrive » et se répète inlassablement, laissant l’adversaire totalement désorienté. « On a essayé de mettre un maximum de pression sur le porteur de balle, ou le passeur dans ce cas, et il termine avec 17 passes décisives. Donc… ce n’est pas un hasard s’ils sont les meilleurs de la ligue en attaque », constate Jordan Ott en parlant de l’association du Serbe avec Jamal Murray.

En s’appuyant sur son duo historique, Denver affiche l’attaque la plus efficace du championnat cette saison. Et c’est encore grâce à ce duo que les Nuggets ont fini par s’imposer face aux Suns. Sur une dernière action où le Canadien a trouvé son partenaire de toujours, qui en terminait avec son récital : 23 points (9/16 aux tirs), 17 rebonds et 17 passes en 35 minutes (46 d’évaluation).

« On a contrôlé le match tout le long. On a mené de 15 points je crois, ils sont revenus. Puis on a repris 15 points d’avance et ils ont encore rendu ça intéressant sur la fin. On ne devrait pas leur redonner autant d’espoir. Mais c’est arrivé, alors on a mis des tirs importants. C’est pourquoi on a gagné le match », raconte le héros de la soirée.

Avant d’être à interrogé sur sa perf individuelle : « C’était juste ce genre de match. » Une éclipse comme une autre.

Nikola Jokić Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 21:40 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 10.0 2016-17 DEN 73 28:25 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 32:34 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 DEN 80 31:18 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.3 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 DEN 73 32:00 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 19.9 2020-21 DEN 72 34:33 56.6 38.8 86.8 2.8 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 DEN 74 33:28 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 DEN 69 33:40 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 2023-24 DEN 79 34:39 58.3 35.9 81.7 2.8 9.5 12.4 9.0 2.5 1.4 3.0 0.9 26.4 2024-25 DEN 70 36:44 57.6 41.7 80.0 2.9 9.9 12.7 10.2 2.3 1.8 3.3 0.6 29.6 2025-26 DEN 56 34:46 57.3 38.5 83.1 2.9 9.7 12.6 10.6 2.8 1.5 3.9 0.8 28.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.