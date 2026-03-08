Il y a un an, Nikola Jokic signait le plus gros triple-double de l’histoire

« Ce sera sympa, à la fin de ma carrière, d’être sur mon canapé, et de me dire que j’avais réalisé un sacré match ». Avec son flegme habituel, c’est ainsi que Nikola Jokic avait commenté son triple-double historique. Et l’adjectif n’était pas galvaudé puisque le Serbe était devenu, le 8 mars 2025, face aux Suns, le premier joueur de l’histoire à cumuler au moins 30 points, 20 rebonds et 20 passes dans une rencontre.

Pour cela, il avait fallu une prolongation, puisque Devin Booker et Kevin Durant avaient décidé de faire durer le suspense, enchaînant les exploits dans le « money time ». Au moment d’attaquer la prolongation, Nikola Jokic avait déjà signé un triple-double d’exception, et puis, il a marqué sur la tête de Mason Plumlee pour lancer les cinq minutes supplémentaires, avant de servir Michael Porter Jr. à une minute de la fin pour un dunk. Des points et une passe pour entrer dans l’histoire avec 31 points, 22 passes et 21 rebonds !

C’est du jamais-vu, et il avait établi au passage son record en carrière à la passe. Ses 22 passes sont d’ailleurs un record pour un pivot. C’était alors son 149e triple-double en carrière, et le 29e de sa saison.

« Je ne peux pas le décrire, donc ne me posez pas la question… » soupirait Mike Malone, encore à la tête de l’équipe à ce moment-là. « Quand on connaît l’histoire des plus grands joueurs de la NBA, et que vous êtes le premier à réaliser ça, ça en dit long. Ce gars est juste incroyable… Il y a beaucoup de bons joueurs en NBA, mais pour moi, Nikola est dans une catégorie à part. »

Mais Nikola Jokic, comme d’habitude, n’avait pas voulu s’étendre sur sa performance exceptionnelle.

« Je trouve que nous ne jouons pas très bien en ce moment, nous avons des problèmes comme toutes les équipes, mais nous gagnons nos matchs. Cela en dit long sur notre équipe. Je suis confiant, nous trouvons toujours un moyen de gagner. Parfois, ce n’est pas beau à voir, parfois ce n’est pas parfait, mais nous trouvons une façon de gagner. Et je pense que c’est ce qui comptera en playoffs. »

Nikola Jokić Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 21:40 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 10.0 2016-17 DEN 73 28:25 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 32:34 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 DEN 80 31:18 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.3 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 DEN 73 32:00 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 19.9 2020-21 DEN 72 34:33 56.6 38.8 86.8 2.8 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 DEN 74 33:28 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 DEN 69 33:40 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 2023-24 DEN 79 34:39 58.3 35.9 81.7 2.8 9.5 12.4 9.0 2.5 1.4 3.0 0.9 26.4 2024-25 DEN 70 36:44 57.6 41.7 80.0 2.9 9.9 12.7 10.2 2.3 1.8 3.3 0.6 29.6 2025-26 DEN 48 34:34 57.4 39.1 83.2 3.1 9.4 12.5 10.3 2.7 1.4 3.8 0.8 28.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.