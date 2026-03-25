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La A.E. 2 « Ant-Lanta » honore l’ADN d’Anthony Edwards

Publié le 25/03/2026 à 15:06 Twitter Facebook

Sneakers – Le prochain coloris de la deuxième chaussure signature d’Anthony Edwards mélange le meilleur des « deux mondes » du joueur des Wolves, avec sa tige aux couleurs de la franchise de Minnesota, et une touche dorée rappelant les origines du joueur né à Atlanta.

Superstar de Minnesota depuis presque six ans, Anthony Edwards reste très attaché à son Etat de naissance, la Géorgie et bien sûr Atlanta, sa ville natale. Ce n’est pas un hasard si le premier coloris de sa deuxième chaussure « With Love » rendait hommage au «Peach State» avec des tons couleurs pêche mêlant orange et rose.

Le prochain coloris « Ant-Lanta » de sa A.E. 2 va à nouveau lui permettre de marier les deux places fortes de sa vie, avec un mix entre Minnesota et Atlanta pour habiller sa tige.

On retrouve notamment une empeigne en mesh verte aux couleurs des Wolves, et un ensemble noir et jaune pâle, qui figure parfois sur les maillots « City Edition » des Hawks en clin d’œil à la ville d’Atlanta. La semelle est quant à elle équipée d’un revêtement extérieur en blanc nacré translucide.

La A.E. 2 « Ant-Lanta » sera en vente sur Basket4Ballers à partir du 4 avril prochain au prix de 130 euros.

Notre verdict de la A.E. 2

Adidas s’est offert l’une des plus belles prises de ces dernières années en misant sur Anthony Edwards. La marque aux trois bandes avait réussi à façonner une identité singulière à la première chaussure signature d’ « Ant-Man » et était donc très attendue pour cette nouvelle mouture.

La A.E. 2 se présente dans la continuité de sa grande sœur au niveau technique, avec une semelle inchangée, aux caractéristiques parfaites pour le style explosif d’Anthony Edwards, proche du sol, vif et exigeant sur ses appuis. Les qualités d’adhérence, de rebond sont bien là, le maintien de l’avant du pied et du talon ont été soignés… Tout y est pour avoir les doigts de pied prêts à rayer le parquet.

L’innovation au niveau du design est à laisser à l’appréciation de chacun. Plus classique, mais tout aussi efficace pour certains, moins risqué et donc forcément moins surprenant pour d’autres. Le grand public semble pour l’instant avoir répondu favorablement à l’inspiration d’adidas pour cette A.E. 2, et le principal intéressé n’a pas tardé à mettre en valeur ses atouts.


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Writer Romain Davesne

« All-Around Player » : rédacteur complet par excellence, capable d'évoluer à plusieurs postes (NBA, Sneakers, Jeux Vidéo...) grâce à une large palette technique !
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