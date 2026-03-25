La A.E. 2 « Ant-Lanta » honore l’ADN d’Anthony Edwards

Superstar de Minnesota depuis presque six ans, Anthony Edwards reste très attaché à son Etat de naissance, la Géorgie et bien sûr Atlanta, sa ville natale. Ce n’est pas un hasard si le premier coloris de sa deuxième chaussure « With Love » rendait hommage au «Peach State» avec des tons couleurs pêche mêlant orange et rose.

Le prochain coloris « Ant-Lanta » de sa A.E. 2 va à nouveau lui permettre de marier les deux places fortes de sa vie, avec un mix entre Minnesota et Atlanta pour habiller sa tige.

On retrouve notamment une empeigne en mesh verte aux couleurs des Wolves, et un ensemble noir et jaune pâle, qui figure parfois sur les maillots « City Edition » des Hawks en clin d’œil à la ville d’Atlanta. La semelle est quant à elle équipée d’un revêtement extérieur en blanc nacré translucide.

La A.E. 2 « Ant-Lanta » sera en vente sur Basket4Ballers à partir du 4 avril prochain au prix de 130 euros.