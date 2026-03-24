Victor Wembanyama veut mettre fin au débat sur le MVP 2026

Victor Wembanayama n’est pas du genre à cacher ses ambitions, et en début de saison, certains souriaient lorsqu’il parlait des playoffs et récemment des 60 victoires en saison régulière. Sur le plan collectif, c’est en très bonne voie, et sur le plan personnel, le pivot des Spurs veut signer un doublé rare : MVP et Meilleur défenseur.

« J’y ai pensé et je pense qu’il y a un débat actuellement » répond-il à propos du trophée de MVP. « Il devrait y en avoir un, même si je pense que je devrais être en tête de la course. Mon objectif est de faire en sorte qu’à la fin de la saison, il n’y ait plus aucun débat. »

En clair, « Wemby » veut écraser la concurrence dans les dix derniers matches alors qu’il semble avoir une longueur de retard sur Shai Gilgeous-Alexander, et être sur le même niveau que Luka Doncic et Nikola Jokic.

Mais pourquoi voter pour lui ? « Première chose, c’est que la défense représente 50 % du jeu et qu’elle est sous-estimée dans la course au MVP. Je pense être le joueur le plus impactant défensivement de la ligue » enchaîne-t-il. « Le deuxième, c’est qu’on a presque balayé OKC cette saison, et qu’on les a dominés trois fois avec leur équipe au complet. Le troisième, c’est que l’impact offensif ne se limite pas aux points. »

Déjà avec les plus grands

Victor Wembanyama se considère comme le meilleur « two-way player » de la NBA, et ses stats sont dignes d’un MVP avec 24.3 points, 11.2 rebonds, 3 passes décisives et 3 contres de moyenne.

Selon ESPN, seuls six joueurs ont terminé une saison avec de telles statistiques : Kareem Abdul-Jabbar (cinq fois), Hakeem Olajuwon (deux fois), ainsi que Shaquille O’Neal, Patrick Ewing et David Robinson (une fois chacun). Le sixième joueur de cette liste ? Victor Wembanyama lui-même la saison passée, mais en 46 matches.

Suffisant pour détrôner Shai Gilgeous Alexander, numéro 1 de la NBA avec le Thunder, et nouveau détenteur de la plus longue série de matches à 20 points et plus ? « Pour l’instant, c’est normal qu’il y ait un débat, mais mon objectif, c’est qu’à la fin de la saison, il n’y en ait plus » répète Wemby sous forme de conclusion.