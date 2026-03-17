Victor Wembanyama veut aller chercher les 60 victoires

L’appétit vient en mangeant et Victor Wembanyama veut tout rafler : les titres de MVP et de meilleur défenseur, mais aussi le titre NBA ! Mais pour l’instant, il a un objectif plus chiffré : atteindre le seuil des 60 victoires. Alors que ses Spurs ont décroché leur 50e victoire de la saison, et c’est une première depuis 2017, « Wemby » en veut plus !

« Ça veut dire qu’il y a eu de la progression, mais ce n’est toujours pas suffisant. Je veux atteindre au moins 60 victoires pour compenser ma saison rookie » a-t-il expliqué après la victoire face aux Clippers. « Il faut avancer étape par étape, valider chaque palier. Mon objectif n’a jamais été de faire le play-in ou de le gagner, mais d’aller directement en playoffs, sans discussion. Il reste encore 14 matchs, et ils peuvent changer beaucoup de choses. Donc on doit avancer étape par étape. »

Pour son coach, il ne faut pas sous-estimer ce cap des 50 victoires. Peu d’observateurs imaginaient les Spurs à un tel niveau, et le mérite en revient notamment à Mitch Johnson.

Un effectif qui a besoin de courir

« On ne va pas l’éluder, ni faire comme si ça ne comptait pas. Gagner 50 matchs dans cette ligue, c’est difficile. Il n’y a pas besoin d’en faire plus que ça, et on ne va pas l’ignorer. 50 victoires dans cette ligue, c’est dur à obtenir » rappelle le coach de San Antonio. « On vient d’affronter une équipe qui s’est donnée à fond et qui nous a poussés jusqu’au bout des 48 minutes sans son meilleur joueur. On ne va pas s’excuser pour ces 50 victoires. On ne va pas faire comme si ce n’était pas difficile à accomplir dans cette ligue. »

Au passage, il s’attarde sur la progression de son équipe, qui apparaît aujourd’hui comme un véritable outsider pour le titre. Surtout au regard de son bilan face au Thunder en saison régulière.

« On a clairement progressé. Notre défense a joué un rôle important là-dedans, parce que quand on peut courir en transition, on voit tout le talent dynamique qu’on a, ainsi que la variété de profils qu’on peut mettre sur le terrain. Les joueurs sont vraiment engagés pour comprendre les nuances et les détails de l’attaque » analyse-t-il. « Par là, je veux dire le timing, l’espacement du jeu, les enchaînements d’actions. Ne pas stagner quand le ballon s’arrête, garder du rythme, continuer à créer des avantages tout au long d’une possession. Les joueurs méritent qu’on leur tire notre chapeau, parce qu’on a beaucoup de profils très dynamiques avec le ballon. Et on savait que ça ne fonctionnerait que si on jouait ensemble : poser des écrans, bien s’écarter, se faire des passes. »