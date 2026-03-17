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Victor Wembanyama veut aller chercher les 60 victoires

Publié le 17/03/2026 à 9:08 Twitter Facebook

NBA – Alors que les Spurs viennent d’atteindre le cap des 50 victoires, Victor Wembanyama fixe un nouvel objectif.

Victor WembanyamaL’appétit vient en mangeant et Victor Wembanyama veut tout rafler : les titres de MVP et de meilleur défenseur, mais aussi le titre NBA ! Mais pour l’instant, il a un objectif plus chiffré : atteindre le seuil des 60 victoires. Alors que ses Spurs ont décroché leur 50e victoire de la saison, et c’est une première depuis 2017, « Wemby » en veut plus !

« Ça veut dire qu’il y a eu de la progression, mais ce n’est toujours pas suffisant. Je veux atteindre au moins 60 victoires pour compenser ma saison rookie » a-t-il expliqué après la victoire face aux Clippers. « Il faut avancer étape par étape, valider chaque palier. Mon objectif n’a jamais été de faire le play-in ou de le gagner, mais d’aller directement en playoffs, sans discussion. Il reste encore 14 matchs, et ils peuvent changer beaucoup de choses. Donc on doit avancer étape par étape. »

Pour son coach, il ne faut pas sous-estimer ce cap des 50 victoires. Peu d’observateurs imaginaient les Spurs à un tel niveau, et le mérite en revient notamment à Mitch Johnson.

Un effectif qui a besoin de courir

« On ne va pas l’éluder, ni faire comme si ça ne comptait pas. Gagner 50 matchs dans cette ligue, c’est difficile. Il n’y a pas besoin d’en faire plus que ça, et on ne va pas l’ignorer. 50 victoires dans cette ligue, c’est dur à obtenir » rappelle le coach de San Antonio. « On vient d’affronter une équipe qui s’est donnée à fond et qui nous a poussés jusqu’au bout des 48 minutes sans son meilleur joueur. On ne va pas s’excuser pour ces 50 victoires. On ne va pas faire comme si ce n’était pas difficile à accomplir dans cette ligue. »

Au passage, il s’attarde sur la progression de son équipe, qui apparaît aujourd’hui comme un véritable outsider pour le titre. Surtout au regard de son bilan face au Thunder en saison régulière.

« On a clairement progressé. Notre défense a joué un rôle important là-dedans, parce que quand on peut courir en transition, on voit tout le talent dynamique qu’on a, ainsi que la variété de profils qu’on peut mettre sur le terrain. Les joueurs sont vraiment engagés pour comprendre les nuances et les détails de l’attaque » analyse-t-il. « Par là, je veux dire le timing, l’espacement du jeu, les enchaînements d’actions. Ne pas stagner quand le ballon s’arrête, garder du rythme, continuer à créer des avantages tout au long d’une possession. Les joueurs méritent qu’on leur tire notre chapeau, parce qu’on a beaucoup de profils très dynamiques avec le ballon. Et on savait que ça ne fonctionnerait que si on jouait ensemble : poser des écrans, bien s’écarter, se faire des passes. »

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Victor Wembanyama 52 29:18 50.7 36.5 81.4 1.9 9.2 11.2 3.0 2.6 1.0 3.0 2.7 24.3
De'aaron Fox 58 31:35 48.9 34.5 75.0 0.6 3.2 3.7 6.3 2.3 1.2 0.3 2.3 19.1
Stephon Castle 57 29:51 46.8 31.2 73.6 1.3 3.8 5.1 7.0 3.2 1.2 0.3 3.3 16.6
Devin Vassell 54 30:40 43.6 38.2 80.9 0.5 3.3 3.9 2.4 0.9 0.8 0.4 1.6 14.2
Keldon Johnson 67 23:16 53.1 37.9 78.9 1.6 3.9 5.5 1.3 0.9 0.6 0.1 2.1 12.8
Dylan Harper 55 22:10 48.7 29.2 73.3 0.7 2.6 3.3 3.8 1.4 0.8 0.3 1.9 11.2
Julian Champagnie 67 27:48 43.3 38.4 83.3 0.9 5.0 5.8 1.5 0.9 0.8 0.4 1.6 11.1
Harrison Barnes 62 26:46 44.2 37.5 84.9 0.9 2.0 2.9 2.0 0.9 0.7 0.2 1.1 10.2
Luke Kornet 57 21:13 65.2 0 82.3 2.8 3.4 6.2 1.8 0.4 0.4 1.1 1.8 6.7
Jeremy Sochan 28 12:47 47.5 25.7 68.8 0.9 1.7 2.6 1.0 0.6 0.4 0.2 1.8 4.1
Carter Bryant 56 10:10 38.3 33.6 66.7 0.5 1.8 2.3 0.4 0.4 0.2 0.3 1.1 3.8
Kelly Olynyk 36 8:57 49.4 26.2 66.7 0.6 1.2 1.8 1.1 0.6 0.4 0.1 1.1 3.3
Riley Minix 3 2:40 66.7 33.3 0 0.3 0.3 0.7 0.3 0.0 0.3 0.0 0.3 3.0
David Jones Garcia 11 6:11 52.0 60.0 50.0 0.4 0.8 1.2 1.6 0.5 0.5 0.1 0.5 2.9
Lindy Waters Iii 34 6:32 37.9 34.5 100.0 0.1 0.6 0.6 0.4 0.1 0.1 0.0 0.5 2.1
Jordan Mclaughlin 33 5:56 39.3 37.5 80.0 0.1 0.5 0.7 0.7 0.4 0.4 0.0 0.3 1.9
Harrison Ingram 5 3:24 80.0 100.0 0 0.6 0.0 0.6 0.2 0.0 0.0 0.0 0.4 1.8
Stanley Umude 2 3:30 50.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0 1.0
Bismack Biyombo 19 5:41 66.7 0 80.0 0.2 0.6 0.8 0.3 0.3 0.2 0.1 1.1 0.8
Mason Plumlee 2 4:00 0 0 0 0.5 1.0 1.5 0.5 0.0 1.0 0.0 0.5 0.0

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Editor Site Coordinator Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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