Toumani Camara s’est pris pour Damian Lillard

« J’avais l’impression d’être Damian Lillard ». C’est avec ces mots que Toumani Camara a ouvert son interview en bord de terrain après la large victoire des Blazers face à Brooklyn (134-99). L’ailier de Portland a profité de la faible défense des Nets pour établir un nouveau record en carrière avec 35 points.

Le Belge débute la rencontre avec sept points dans le premier quart-temps. Dès le début du deuxième acte, il réussit un nouveau panier primé en effaçant Jalen Wilson sur un stepback. Dans la foulée, le numéro 33 est oublié par la défense des Nets et Jrue Holiday arrive à le trouver derrière l’arc.

Avant de rejoindre les vestiaires, Toumani Camara convertit un 2+1 avant de décocher une nouvelle flèche longue distance pour voir son compteur afficher 23 points.

« C’était plaisant… Le ballon a bien tourné et c’est ce qui m’a permis de rapidement trouver mon rythme », s’est réjoui le Belge. « Dans cette Ligue, tout est une question de confiance. Nous connaissons beaucoup de hauts et de bas et nous devons vraiment croire en nos capacités. J’essaie de donner le meilleur de moi-même à chaque match. »

Honoré par le Moda Center

À neuf minutes du terme, Toumani Camara s’élève encore à 3-points et trouve sa cible. Sur cette action, l’ailier inscrit son huitième tir de loin de la soirée, égalant son record personnel. Un panier acclamé par le Moda Center qui avait pu recevoir des verres à l’effigie du joueur avant le début de la rencontre.

« Les fans m’ont beaucoup aidé », salue Toumani Camara. « Ils sont présents tous les soirs, peu importe l’adversaire, peu importe le bilan que nous avons ou le moment de la saison. C’est une super ambiance ici et j’espère être là pendant longtemps. »

Toumani Camara finit la partie avec 35 points à 10/12 au tir et 8/10 de loin. Le coéquipier de Sidy Cissoko bat son précédent record en carrière, établi plus tôt cette saison : 30 points lors d’un large succès survenu face aux Sixers.

« Il a connu une période plus compliquée où il avait du mal à rentrer des tirs, mais ce soir, ils sont rentrés. C’est un bon joueur et il fait énormément de choses pour nous en défense », souligne son entraîneur, Tiago Splitter. « Le voir rentrer ses tirs et être efficace offensivement, c’est formidable. »

Toumani Camara Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 POR 70 24:51 45.0 33.7 75.8 2.0 2.9 4.9 1.2 2.5 0.9 1.2 0.5 7.5 2024-25 POR 78 32:40 45.8 37.5 72.2 2.2 3.6 5.8 2.2 2.9 1.5 1.4 0.6 11.3 2025-26 POR 73 33:15 43.6 36.1 69.5 1.6 3.6 5.2 2.5 2.9 1.1 1.8 0.4 13.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.