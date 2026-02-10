Quand Toumani Camara prend feu à 3-points !

Dès les premières minutes de cette rencontre face aux Sixers, Toumani Camara profite d’un mauvais repli défensif de Philadelphie pour être servi à 3-points par Deni Avdija. Le Belge débute ainsi ce qui va devenir sa plus belle soirée en carrière.

Quelques minutes plus tard, c’est Scoot Henderson qui le trouve et l’ailier est défendu par Kelly Oubre Jr. Après une feinte, il s’élève et réussit un nouveau panier primé. À deux minutes de la mi-temps, Toumani Camara décoche une nouvelle flèche longue distance pour compter 17 points au moment de rejoindre les vestiaires.

« Quand vous rentrez le premier [tir à 3-points], vous avez cette sensation de voir le panier plus grand qu’il ne l’est habituellement donc vous continuez de tirer », résume simplement Toumani Camara. « Dans le basket, tout est une question de confiance. Vous devez avoir confiance en vous et j’ai assez travaillé pour ne pas abandonner. »

Après la pause, Toumani Camara ne lève pas le pied. Servi par Deni Avdija, il réussit son sixième tir de loin de la soirée. Dans la foulée, le natif de Bruxelles profite d’une interception de Jrue Holiday pour rendre la pareille à l’Israélien qui peut aller finir en contre-attaque.

La connexion entre les deux joueurs internationaux s’établit une nouvelle fois et c’est Toumani Camara qui en profite pour s’élever à 3-points.

Record en carrière battu !

Sur une passe décisive de Jrue Holiday, il plante son huitième tir de loin de la soirée et bat par la même occasion son record en carrière qui était de 25 unités avant cette rencontre.

« Quand nous faisons tourner le ballon et que nous restons soudés en défense, cela peut être le soir de n’importe qui », souligne le Belge. « C’est vraiment amusant de jouer dans cette équipe quand tout le monde communique et se fait confiance. »

Pour achever sa soirée presque parfaite, il est envoyé au alley-oop par Scoot Henderson avant de réussir deux lancers-francs et atteindre la barre des 30 points.

Dans le large succès de Portland sur les Sixers (135-118), Toumani Camara a affiché un 10/13 au tir dont un 8/10 derrière l’arc. Une réussite à 3-points qui contraste avec les dernières sorties compliquées du Belge dans le domaine. Lors du match précédent face à Memphis, il n’avait réussi qu’une seule de ses cinq tentatives derrière l’arc.

« Nous savons que c’est un bon shooteur et il a connu une période de moins bien », note son entraîneur Tiago Splitter. « Ce soir, il se sentait bien. Il n’a pas trop réfléchi. Nous n’aimons pas quand il fait trop de jabs avant de tirer. Ce soir, il en a mis quelques-uns après ses jabs. C’était une bonne soirée pour lui des deux côtés du terrain. »

Toumani Camara Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 POR 70 24:51 45.0 33.7 75.8 2.0 2.9 4.9 1.2 2.5 0.9 1.2 0.5 7.5 2024-25 POR 78 32:40 45.8 37.5 72.2 2.2 3.6 5.8 2.2 2.9 1.5 1.4 0.6 11.3 2025-26 POR 53 33:41 42.9 35.2 70.8 1.7 3.6 5.3 2.6 3.2 1.0 1.9 0.5 12.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.