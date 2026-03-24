Kevin Durant imagine Luka Doncic et Anthony Edwards le dépasser au scoring

C’était l’un des événements de la semaine dernière : l’entrée dans le Top 5 des meilleurs scoreurs de l’histoire de Kevin Durant, en lieu et place de Michael Jordan.

Un accomplissement impressionnant de la part de « KD », qui l’a fait en étant encore plus efficace que « MJ » et qui cherchera maintenant à dépasser Kobe Bryant, actuellement à la quatrième place du classement.

À 37 ans passés, Kevin Durant tentera aussi, et surtout, de placer sa marque au scoring aussi haut que possible, puisqu’il n’est pas à l’abri de rester éternellement dans ce Top 5. D’après lui, il y aurait même déjà deux joueurs armés pour le surpasser dans une dizaine d’années. « Un peu plus tôt » que ce que l’on pourrait croire.

« Il y a beaucoup de joueurs, comme Anthony Edwards et Luka Doncic, qui arrivent », a-t-il indiqué. « Ils atteignent ces paliers que j’atteignais à l’époque. LeBron James et Kobe Bryant le faisaient aussi au même âge. »

Pour Anthony Edwards (24 ans) comme pour Luka Doncic (27 ans), outre la productivité, c’est bien la disponibilité et la longévité qui leur seront essentielles pour éventuellement dépasser Kevin Durant. Qui leur souhaite surtout une chose si cela venait à être le cas.

« J’espère juste que ce moment sera, pour eux, identique à ce que je ressens lorsque ça m’arrive de dépasser des légendes que j’admirais. J’espère avoir laissé cet impact sur le jeu de cette manière », a-t-il ainsi livré.

Kevin Durant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 OKC 80 34:36 43.0 28.8 87.3 0.9 3.5 4.4 2.4 1.5 1.0 2.9 0.9 20.3 2008-09 OKC 74 38:59 47.6 42.2 86.3 1.0 5.5 6.5 2.8 1.8 1.3 3.0 0.7 25.3 2009-10 OKC 82 39:30 47.6 36.5 90.0 1.3 6.3 7.6 2.8 2.1 1.4 3.3 1.0 30.1 2010-11 OKC 78 38:57 46.2 35.0 88.0 0.7 6.1 6.8 2.7 2.0 1.1 2.8 1.0 27.7 2011-12 OKC 66 38:35 49.6 38.7 86.0 0.6 7.4 8.0 3.5 2.0 1.3 3.8 1.2 28.0 2012-13 OKC 81 38:30 51.0 41.6 90.5 0.6 7.3 7.9 4.6 1.8 1.4 3.5 1.3 28.1 2013-14 OKC 81 38:33 50.3 39.1 87.3 0.7 6.7 7.4 5.5 2.1 1.3 3.5 0.7 32.0 2014-15 OKC 27 33:49 51.0 40.3 85.4 0.6 6.0 6.6 4.1 1.5 0.9 2.7 0.9 25.4 2015-16 OKC 72 35:48 50.5 38.7 89.8 0.6 7.6 8.2 5.0 1.9 1.0 3.5 1.2 28.2 2016-17 GS 62 34:32 53.7 37.5 87.5 0.6 7.6 8.3 4.8 1.9 1.1 2.2 1.6 25.1 2017-18 GS 68 34:11 51.6 41.9 88.9 0.5 6.4 6.8 5.4 2.0 0.7 3.0 1.8 26.4 2018-19 GS 78 34:38 52.1 35.3 88.5 0.4 5.9 6.4 5.9 2.0 0.7 2.9 1.1 26.0 2020-21 BKN 35 33:03 53.7 45.0 88.2 0.4 6.7 7.1 5.6 2.0 0.7 3.4 1.3 26.9 2021-22 BKN 55 37:13 51.8 38.3 91.0 0.5 6.9 7.4 6.4 2.1 0.9 3.5 0.9 29.9 2022-23 BKN 39 35:58 55.9 37.6 93.4 0.4 6.4 6.7 5.3 2.4 0.8 3.5 1.5 29.7 2022-23 PHO 8 33:38 57.0 53.7 83.3 0.4 6.0 6.4 3.5 0.9 0.3 2.5 1.3 26.0 2023-24 PHO 75 37:13 52.3 41.3 85.6 0.5 6.1 6.6 5.0 1.8 0.9 3.3 1.2 27.1 2024-25 PHO 62 36:32 52.7 43.0 83.9 0.4 5.7 6.0 4.2 1.7 0.8 3.1 1.2 26.6 2025-26 HOU 68 36:28 52.0 41.1 87.9 0.5 4.9 5.5 4.4 1.9 0.8 3.2 0.9 25.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.