Kevin Durant passe Michael Jordan au classement des scoreurs !

Kevin Durant n’avait plus besoin que de 26 points pour dépasser Michael Jordan et se hisser à la cinquième place du classement des meilleurs marqueurs de l’histoire de la NBA. Il en a finalement inscrit 27 dans la rencontre face au Heat, dépassant son modèle sur un 3-points dans le corner qui a fait exploser le Toyota Center de Houston !

« Encore quatre » s’est amusé l’ailier de 37 ans, qui compte désormais 32 294 points au compteur, contre 32 292 pour « His Airness ». La prochaine cible se nomme Kobe Bryant et ses 33 643 points.

Au rythme actuel de Kevin Durant, soit 25 points par match, il lui faudra une cinquantaine de matchs pour dépasser le « Black Mamba ». Il faudra donc attendre la saison prochaine. Monter plus haut risque par contre d’être compliqué car Karl Malone, troisième, est à 36 928 points. Soit 185 matchs à 25 points de moyenne…

« C’est génial, mais c’est difficile à réaliser quand on est encore en plein parcours », réagit l’intéressé. « Je ne veux surtout pas minimiser ce genre de choses, mais je dois me lever et aller travailler demain. »

« Tout ce en quoi je crois, Michael Jordan l’incarne »

Ce sont donc ses coéquipiers comme Amen Thompson, ou son coach Ime Udoka, qui étaient le plus démonstratifs.

« C’est un honneur pour tout le monde d’y avoir contribué », explique ainsi l’entraîneur des Rockets. « Et comme KD l’a déjà dit, je ne pense pas que cela l’intéresse beaucoup sur le moment. Il est vraiment concentré sur la saison et sur ce que nous essayons d’accomplir, mais je ne veux pas que cela passe inaperçu. Dépasser Michael Jordan est évidemment un exploit considérable, et nous l’avons évidemment célébré avec lui. »

Kevin Durant a-t-il une anecdote ou un souvenir particulier, lié à MJ ?

« Non. C’est comme si tu me demandais ma chanson préférée de Drake. Elles sont toutes géniales. MJ a connu tellement de moments exceptionnels. Il est l’icône par excellence. Tout ce en quoi je crois, il l’incarne. »

Kevin Durant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 OKC 80 34:36 43.0 28.8 87.3 0.9 3.5 4.4 2.4 1.5 1.0 2.9 0.9 20.3 2008-09 OKC 74 38:59 47.6 42.2 86.3 1.0 5.5 6.5 2.8 1.8 1.3 3.0 0.7 25.3 2009-10 OKC 82 39:30 47.6 36.5 90.0 1.3 6.3 7.6 2.8 2.1 1.4 3.3 1.0 30.1 2010-11 OKC 78 38:57 46.2 35.0 88.0 0.7 6.1 6.8 2.7 2.0 1.1 2.8 1.0 27.7 2011-12 OKC 66 38:35 49.6 38.7 86.0 0.6 7.4 8.0 3.5 2.0 1.3 3.8 1.2 28.0 2012-13 OKC 81 38:30 51.0 41.6 90.5 0.6 7.3 7.9 4.6 1.8 1.4 3.5 1.3 28.1 2013-14 OKC 81 38:33 50.3 39.1 87.3 0.7 6.7 7.4 5.5 2.1 1.3 3.5 0.7 32.0 2014-15 OKC 27 33:49 51.0 40.3 85.4 0.6 6.0 6.6 4.1 1.5 0.9 2.7 0.9 25.4 2015-16 OKC 72 35:48 50.5 38.7 89.8 0.6 7.6 8.2 5.0 1.9 1.0 3.5 1.2 28.2 2016-17 GS 62 34:32 53.7 37.5 87.5 0.6 7.6 8.3 4.8 1.9 1.1 2.2 1.6 25.1 2017-18 GS 68 34:11 51.6 41.9 88.9 0.5 6.4 6.8 5.4 2.0 0.7 3.0 1.8 26.4 2018-19 GS 78 34:38 52.1 35.3 88.5 0.4 5.9 6.4 5.9 2.0 0.7 2.9 1.1 26.0 2020-21 BKN 35 33:03 53.7 45.0 88.2 0.4 6.7 7.1 5.6 2.0 0.7 3.4 1.3 26.9 2021-22 BKN 55 37:13 51.8 38.3 91.0 0.5 6.9 7.4 6.4 2.1 0.9 3.5 0.9 29.9 2022-23 BKN 39 35:58 55.9 37.6 93.4 0.4 6.4 6.7 5.3 2.4 0.8 3.5 1.5 29.7 2022-23 PHO 8 33:38 57.0 53.7 83.3 0.4 6.0 6.4 3.5 0.9 0.3 2.5 1.3 26.0 2023-24 PHO 75 37:13 52.3 41.3 85.6 0.5 6.1 6.6 5.0 1.8 0.9 3.3 1.2 27.1 2024-25 PHO 62 36:32 52.7 43.0 83.9 0.4 5.7 6.0 4.2 1.7 0.8 3.1 1.2 26.6 2025-26 HOU 66 36:25 51.7 40.5 88.3 0.5 4.9 5.5 4.5 1.9 0.9 3.2 0.9 25.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.