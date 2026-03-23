Josh Hart se voit comme le « vieux » Andre Iguodala

La semaine passée, après un match contre les Pacers terminé avec 33 points à 12/13 au shoot, Josh Hart avait reçu les compliments de son coach, Mike Brown, qui avait avancé une comparaison avec un ancien joueur qu’il a connu à Golden State, quand il était assistant de Steve Kerr.

« Je ne dis pas qu’il est Andre Iguodala ou que son jeu est similaire au sien, mais il y a beaucoup de ressemblances. Quand tu le regardes, tu vois qu’il est très bon dans beaucoup de domaines », avait déclaré l’entraîneur. « Il connecte l’équipe et avoir un joueur comme ça, surtout pour commencer les matchs, c’est énorme. C’est un joueur capable de switcher en défense, un joueur physique et il fait beaucoup de choses qui ne se voient pas forcément dans les stats mais qui contribuent aussi à la cohésion de l’équipe. »

Comment le joueur reçoit-il cette comparaison ? « Andre est un énorme talent et un bien meilleur joueur que je ne le suis », répond Josh Hart. « Mais je peux être un vieux Iguodala : moins athlétique et plus scoreur qu’Andre. Mais c’est cool. Je le respecte énormément pour ce qu’il a fait. »

La comparaison est flatteuse car, rappelons-le, l’ancien ailier, dont le maillot est retiré aux Warriors, a remporté quatre bagues de champion, un trophée de MVP des Finals et fut aussi All-Star. Si ses statistiques ne furent jamais impressionnantes à Golden State, son impact était capital dans la réussite de la bande à Steve Kerr et Stephen Curry, surtout en playoffs.

« Je suis très fier de ça », insiste l’ancien des Lakers sur ce rôle de l’ombre, qui ne se voit pas toujours dans les stats mais dont l’importance est connue. « Surtout désormais où on regarde juste les chiffres et on ne comprend plus le basket. Beaucoup pensent qu’on jette cinq joueurs qui marquent X nombre de points et ça va le faire. Mais ça ne fonctionne pas toujours comme ça. Moi, surtout quand je suis dans le cinq majeur, je suis là pour relier les points, pour être collectif, impliquer les autres, les mettre en rythme. C’est sous-estimé mais j’en suis très fier. »