Le MVP de la nuit | Josh Hart tout proche de la perfection

Jalen Brunson absent à cause d’un torticolis, certains de ses coéquipiers étaient dans l’obligation d’élever leur niveau de jeu, et face aux Pacers, c’est Josh Hart qui est sorti du lot. L’habituel couteau-suisse des Knicks a carrément signé l’un de ses meilleurs matches en carrière avec 33 points à… 12 sur 13 aux tirs !

Et l’international n’a pas simplement enchaîné les lay-up puisqu’il termine la rencontre avec un parfait 5 sur 5 à 3-points. Le tout en 26 minutes, et sans jouer le dernier quart-temps !

« Je savais que ce serait spécial » se marre Karl-Anthony Towns en découvrant les stats de son coéquipier. « Evidemment, quand JB n’est pas là, on a tous conscience de l’importance de compenser. Tout le groupe a répondu présent, et particulièrement Josh. Il fait beaucoup de choses importantes. Quand un meneur n’est pas disponible, il offre d’autres options : prendre le rebond, relancer rapidement, accélérer le rythme, obliger la défense à se resserrer sur lui et sur le cercle. Il peut remonter tout le terrain en dribble, attaquer, finir près du panier, ou ressortir la balle vers le corner pour un tir ouvert à 3-points. Et ensuite, la balle continue de circuler… »

Une sorte d’Andre Iguodala

Complet, Josh Hart ajoute 7 rebonds, 5 passes et 2 interceptions, et il devient le 4e joueur de l’histoire des Knicks à atteindre la barre des 30 points avec 90% d’adresse aux tirs.

« C’était plaisant… J’ai juste essayé d’être agressif. Aujourd’hui, je me sentais bien. J’ai joué mon jeu, pris mes tirs, et j’étais à l’aise » réagit le bourreau des Pacers. « Depuis le All-Star game, j’étais en difficulté au niveau du tir… Je crois que je me prends trop dans la tête avec beaucoup de choses. Donc je dois simplement faire confiance à mon travail, aller sur le terrain et prendre mes tirs. »

Le meilleur compliment est venu de son coach, Mike Brown qui n’hésite pas à le comparer à un champion NBA, et l’un des meilleurs « two-way player » de la dernière décennie : Andre Iguodala.

« Je pense que la chose principale… c’est sa capacité à connecter le groupe. Je ne dis pas qu’il est Andre Iguodala ou que son jeu est similaire au sien, mais il y a beaucoup de ressemblances : quand tu le regardes, tu vois qu’il est très bon dans beaucoup de domaines » estime le coach des Knicks. « Mais surtout, il connecte l’équipe, et avoir un joueur comme ça, surtout pour commencer les matchs, c’est énorme. Il a été fantastique en nous apportant cette énergie, cette cohésion dont on avait besoin avec le cinq de départ, et en faisant tous les petits détails. Le rebond offensif, le fait d’accélérer le jeu, de partir en transition. C’est un joueur capable de switcher en défense, un joueur physique, et il fait beaucoup de choses qui ne se voient pas forcément dans les statistiques mais qui… contribuent aussi à la cohésion de l’équipe. »