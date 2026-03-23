Malgré la fatigue, Peyton Watson savoure un retour prometteur

Les Nuggets attendaient ce moment depuis… le 12 novembre dernier. L’équipe basée à Denver n’avait plus été au complet depuis cette date. Face aux Blazers, David Adelman a enfin pu disposer de l’intégralité de son effectif grâce à la présence de Peyton Watson.

Ce dernier, bloqué à l’infirmerie depuis près de sept semaines en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, a signé un retour prometteur malgré une rouille physique liée à sa longue absence. « Fatigué ! », est le premier mot qui vient à l’esprit de David Adelman pour décrire le revenant. « Mort de fatigue ! », complète même son joueur.

« J’ai eu du mal à dormir la nuit dernière. J’anticipais ce jour depuis longtemps, évidemment », confie l’ailier de 23 ans qui savait que son nombre de minutes serait limité. Il s’est ainsi contenté de 20 minutes de jeu en sortie de banc, contre 30 en moyenne sur la saison, le plus souvent comme titulaire.

« J’essayais vraiment de me donner à fond pour retrouver mes jambes et voir où j’en étais physiquement. Je me sentais bien ce soir. Je pense que je me sentirai bien dans deux jours. Et après ça, on va juste continuer sur notre lancée », développe-t-il, avouant avoir manqué « un peu de précision » dans son dribble. « J’étais essoufflé. L’altitude m’a mis K.O. Mais à part ça, tout le reste était incroyable », dit-il encore.

Ce contexte physique ne l’a pas empêché de produire 14 points (6/13 aux tirs dont 1/5 de loin), 6 rebonds et 3 passes, sans perdre de ballon. « DA (David Adelman) n’a eu aucune hésitation à me confier le ballon. Jok (Nikola Jokic) non plus. Cela a vraiment beaucoup joué sur ma confiance », décrit-il.

« J’ai l’impression d’être revenu exactement là où j’en étais »

Son coach, qui l’a trouvé « très efficace », voulait être prudent par rapport à son temps de jeu. Car « s’entraîner en 3-contre-3 ou 5-contre-5 avec les coachs, ce n’est pas la même chose que d’affronter les Blazers et d’avoir Jrue Holiday qui vous prend en tout-terrain dès votre premier ballon ».

Mais David Adelman a apprécié son niveau d’agressivité et son activité en marge du « scoring », notamment à la création. Sur une séquence, on l’a vu attaquer le cercle, attirer deux défenseurs, pour mieux ressortir le cuir vers un Nikola Jokic ouvert pour le dunk.

« Je pense que le total de passes décisives va même monter, parce qu’il attire vraiment deux ou trois défenseurs grâce à son envergure et sa capacité à finir. Donc beaucoup de positif de sa part pour son premier match retour. Et vous pouvez voir l’impact sur la profondeur de notre effectif », s’enthousiasme le technicien.

À quelques semaines des choses sérieuses, le timing de ce retour semble donc idéal pour les Nuggets. Pour Peyton Watson aussi, qui veut oublier la frustration liée à sa blessure au moment où il pratiquait son meilleur basket. « Ces six semaines me semblent être un lointain souvenir à ce stade. J’ai l’impression d’être revenu exactement là où j’en étais il y a six semaines. La confiance est là. Tout est là », lâche-t-il ainsi.

Et prévient au reste de la ligue : « On sait qu’on a une super équipe. Cela faisait un moment que nous n’avions pas été au complet. Je pense que lorsque nous sommes en bonne santé, personne dans la ligue ne peut nous battre. »

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.