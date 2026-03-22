Avec le retour de Peyton Watson, Denver est enfin au complet

Il ne manquait plus que lui ! Après avoir longtemps été handicapé par les absences de Nikola Jokic, Aaron Gordon, Cameron Johnson et Christian Braun, c’est au tour de Peyton Watson de faire son retour.

L’ailier de 23 ans, dans sa meilleure saison en carrière, était blessé depuis plus de six semaines en raison d’un problème aux ischio-jambiers. D’après les Nuggets, son retour est attendu pour l’affrontement face aux Blazers ce soir. En conséquence, Denver devrait se présenter au complet, une grande première depuis début novembre…

En 49 matchs, Peyton Watson a pris une nouvelle dimension cette saison en tournant à près de 15 points par match, avec un pourcentage de réussite record à 3-points de 41.7% en 3.7 tentatives par match. Le timing tombe plutôt bien alors qu’il reste désormais 11 matchs de saison régulière à disputer avant le début des playoffs.

« Ces dix premiers matchs de la saison ont été couronnés de succès », avait rappelé le coach David Adelman il y a un peu moins d’un mois. « Statistiquement, on était aussi performants que n’importe quelle autre équipe NBA, mais ça fait un bout de temps maintenant. Quand tout le monde sera de retour, il y aura aussi une période d’adaptation, et on va devoir faire preuve de patience. On sait de quoi on est capable si on est en pleine forme ».

Les Nuggets doivent encore assurer leur place dans le Top 6 à l’Ouest. Après Portland ce soir, Denver se rendra mardi soir à Phoenix, actuellement 7e, avec « seulement » quatre succès de moins que les Nuggets.

Peyton Watson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 DEN 23 8:05 49.2 42.9 55.0 0.3 1.3 1.6 0.5 0.6 0.1 0.3 0.5 3.3 2023-24 DEN 80 18:36 46.5 29.6 67.0 0.7 2.5 3.2 1.1 1.8 0.5 0.7 1.1 6.7 2024-25 DEN 68 24:21 47.7 35.3 69.3 0.7 2.7 3.4 1.4 1.8 0.7 0.8 1.4 8.1 2025-26 DEN 49 30:39 49.6 41.7 72.7 0.9 4.0 4.9 2.0 2.5 1.0 1.8 1.2 14.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.