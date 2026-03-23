Au complet, les Nuggets ne laissent aucune chance aux Blazers

En matière de quart-temps prolifique, le premier est très, très haut dans le domaine entre Denver et Portland : des 3-points qui tombent de partout avec Jamal Murray, Donovan Clingan ou encore Cam Johnson, beaucoup de rythme, peu de déchet et des défenses bien sûr aux abonnés absents (42-40). Sans oublier Nikola Jokic, déjà en train de poser les bases d’un nouveau triple-double.

Certes un peu moins efficaces, les attaques restent à la fête dans le second quart-temps, avec Nikola Jokic qui se met à marquer davantage, sans négliger les autres secteurs, afin de répondre à Donovan Clingan et Robert Williams III, abreuvés de ballons par Deni Avdija. Si les Blazers font payer le manque de concentration au rebond, les Nuggets exploitent eux à merveille le moindre espace en transition. Et ils gardent le score à leur avantage (75-69).

Au fil des minutes, Denver pose son empreinte sur la partie. Nikola Jokic continue de faire tourner l’attaque comme un chef, tout le monde se gave en conséquence, et l’écart grimpe progressivement malgré le duo Avdija/Clingan, dans une défense qui prend trop facilement l’eau. Le manque de répondant défensif de Portland est beaucoup trop handicapant face à un « Joker » en démonstration, à l’origine du 11-0 de la bascule, et qui n’est surtout pas esseulé (107-93).

Avec l’apport en sortie de banc de Peyton Watson et Bruce Brown, qui font des dégâts à leur tour à mi-distance ou près du cercle, les Nuggets s’offrent un quatrième quart-temps très tranquille, fonçant vers un succès facile pendant que Deni Avdija ou Toumani Camara jettent leurs dernières forces dans la bataille. En vain, car Aaron Gordon est aussi là pour enfoncer le clou à l’intérieur et les Blazers, initialement sur trois victoires de suite, peuvent regretter de ne pas avoir cherché à défendre dans le match (128-112).

À RETENIR

– Denver veut enchaîner. Grâce à leur balade dominicale, avec un effectif enfin au complet, les Nuggets signent une deuxième victoire de rang et vont maintenant chercher à lancer une grosse série, alors que leur calendrier à venir est abordable : à Phoenix, contre Dallas, contre Utah, contre Golden State et à Utah. Idéal pour essayer de valider une place dans le Top 6, mais surtout dans le Top 4 pour avoir l’avantage du terrain au premier tour des playoffs.

– Peyton Watson de retour. Absent depuis début février, Peyton Watson s’était blessé aux ischio-jambiers à un moment où il pratiquait le meilleur basket de sa carrière, profitant de toutes les blessures des Nuggets pour s’installer dans le cinq. Relégué sur le banc, car tout le monde est revenu entre temps, l’ailier a montré de belles choses (14 points, 6 rebonds, 3 passes) et continué de jouer en ayant le pied sur l’accélérateur, pour punir les errements défensifs des Blazers. Notamment dans le dernier acte, lorsque son association avec Bruce Brown a fini de valider le succès des siens.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.