Les Suns ont passé le cap de 200 matchs consécutifs à guichets fermés

17 071, soit le nombre de personnes ayant assisté à la victoire des Suns la nuit passée face aux Raptors. Le Mortgage Matchup Center affichait donc encore complet, comme c’est le cas depuis plusieurs années maintenant.

Lors du match précédent à domicile face aux Bucks, les Suns avaient atteint le cap des 200 matchs consécutifs disputés à guichets fermés. Cette série – la deuxième la plus longue dans l’histoire de la franchise – a démarré le 19 décembre 2021, peu de temps après le retour des fans dans l’antre des Suns, dans la foulée de la pandémie.

« Nous en sommes incroyablement fiers. Quand Mat (Ishbia) a racheté l’équipe, la première chose qu’il a dite, c’est que nous n’étions que les dépositaires de cette institution. C’est un patrimoine qui appartient à la communauté et tout repose sur les fans. Ce qui compte, ce sont les souvenirs que les supporters se créent en venant à nos matchs et en remplissant ces 17 000 sièges », a réagi le président des Suns, Josh Bartelstein.

200 CONSECUTIVE SELLOUTS Shoutout to The Valley for being the best fans in the NBA!@JimBeam | #SunsUp pic.twitter.com/4OAyZ02dHs — Phoenix Suns (@Suns) March 22, 2026

La franchise indique que sa série actuelle est désormais la quatrième plus longue de la NBA encore en cours derrière celle du Heat (677), des Warriors (599) et du Jazz (364). Le record établi par les Suns remonte à la décennie 1990 avec 390 matchs de suite à guichets fermés entre le Arizona Veterans Memorial Coliseum et la salle actuelle.

Des doutes balayés pour générer l’effervescence

« Ils font partie des meilleurs fans. Même quand je n’étais pas encore là, je disais déjà qu’ils étaient toujours présents. Ils font du bruit. C’est un sentiment agréable de savoir que la ville est derrière vous, soir après soir. Les fans sont géniaux ici. Je les adore », lâchait récemment Jalen Green, dont la formation affiche un solide bilan à 23 victoires pour 14 défaites à domicile cette saison.

L’énergie de ce public ? « Vous pouvez la sentir tous les soirs. On en parle beaucoup quand on est à l’extérieur, des atmosphères qui sortent du lot dans la ligue. Chaque soir, peu importe le jour de la semaine où on joue, il y a de l’effervescence ici à Phoenix. Ce n’est pas le cas partout. On en est donc reconnaissants. On veut continuer à proposer des performances dont les fans soient fiers, tout cela va de pair. On a besoin d’eux chaque soir », formule Jordan Ott, après la victoire face aux Raptors.

Josh Bartelstein, dont le club a balayé les doutes l’entourant au début de saison (« Cette équipe serait-elle compétitive ? Y aurait-il ce niveau de hargne et de dureté nécessaire pour représenter la Valley ? »), a déjà lancé la « course vers les 300 » matchs de suite à guichets fermés.