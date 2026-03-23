Le MVP de la nuit | Nikola Jokic, l’équation insoluble pour Portland

Comment stopper Nikola Jokic ? Alors que le pivot des Nuggets vient de réussir son 35e triple-double de la saison, la question n’a visiblement pas encore trouvé de réponse. Comme Portland l’a tenté cette nuit, les adversaires essaient maintenant de bouleverser leur équilibre en mettant des arrières ou des ailiers en défense sur lui pour tenter… d’au moins le ralentir. Une option qui n’a pas vraiment porté ses fruits cette nuit, puisque le Joker a encore sorti un match de mammouth, à 22 points (10/18 au tir), 14 rebonds, 14 passes et 2 interceptions en 35 minutes.

« On a essayé différentes choses, différents match-up, mais ils ont toujours trouvé un moyen de scorer. C’est le genre d’équipe face à qui, lorsque tu fais une erreur, ils te le font payer, ils s’adaptent à tout ce que tu fais. La concentration doit être là à tous les niveaux, à chaque possession, ce qui est très dur », a reconnu le coach de Portland, Thiago Splitter.

Un casse-tête serbe

Tour à tour, Toumani Camara mais aussi Sidy Cissoko et Jrue Holiday ont été mis à contribution pour aider Donovan Clingan et Robert Williams III à essayer de le contenir, le faire déjouer, sans succès. À chaque fois, le leader des Nuggets a su prendre le dessus, par son impact physique, sa vision de jeu ou son adresse selon le profil qu’il avait face à lui. Malgré la bonne entame des Blazers, Nikola Jokic a rapidement pris ses marques, poursuivant ses bonnes habitudes à la passe et au scoring jusqu’à ce que l’adversaire ne finisse par plier, par sa production et celle de ses coéquipiers. Si bien que trois quart-temps seulement ont été suffisants pour régler l’affaire.

Le poste 5 des Nuggets commence à s’habituer à voir les défenses essayer d’innover face à son rendement. Pour l’instant, non seulement les plans « Anti-Jokic » n’ont pas vraiment fonctionné, mais ils ont en plus le mérite de l’entraîner à s’adapter à différentes situations.

« Ça dépend de l’équipe qu’on affronte, ça dépend des joueurs qu’il y a en face, des différents matchups, de qui est sur le terrain. Ça dépend de toutes ces choses, mais je trouve qu’on continue de s’améliorer là-dessus. Je trouve que c’est bien que de plus en plus d’équipes jouent comme ça, parce que ça va nous aider », a-t-il répondu.

Au complet + en bonne santé = des Nuggets plus dangereux

Le retour d’un effectif au complet, pouvant disposer de toutes ses armes, ne va faire qu’aider Nikola Jokic dans son plan de jeu pour faire déjouer l’adversaire. Dernier joueur à avoir quitté l’infirmerie, Peyton Watson peut témoigner de la qualité qui règne dans cet effectif et la diversité de ses armes.

« On a l’un des meilleurs duos du monde entier, si ce n’est le meilleur. On a Aaron Gordon, qui est l’un des meilleurs de la ligue dans son rôle. Et derrière, on a un paquet de joueurs qui connaissent leur rôle, qui sont dans la ligue depuis un bout de temps et qui ont l’expérience qu’il faut pour nous aider. Quand on a une équipe comme la nôtre, ça nous permet de briller dans beaucoup de domaines. On a une équipe très complète et mon retour renforce tout ça », a-t-il déclaré.

À dix matchs de la fin, les Nuggets sont désormais dans les meilleures dispositions pour finir la saison régulière du mieux possible afin d’attaquer les playoffs avec le plein de confiance.

« Clairement, il faudra rester en bonne santé », a prévenu Nikola Jokic. « Aller tous dans la même direction, se sacrifier si c’est nécessaire, jouer dur, faire ce qui est nécessaire, car il ne reste que dix matchs. »

Nikola Jokić Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 21:40 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 10.0 2016-17 DEN 73 28:25 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 32:34 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 DEN 80 31:18 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.3 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 DEN 73 32:00 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 19.9 2020-21 DEN 72 34:33 56.6 38.8 86.8 2.8 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 DEN 74 33:28 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 DEN 69 33:40 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 2023-24 DEN 79 34:39 58.3 35.9 81.7 2.8 9.5 12.4 9.0 2.5 1.4 3.0 0.9 26.4 2024-25 DEN 70 36:44 57.6 41.7 80.0 2.9 9.9 12.7 10.2 2.3 1.8 3.3 0.6 29.6 2025-26 DEN 55 34:46 57.4 38.9 83.1 2.9 9.6 12.6 10.5 2.7 1.5 3.9 0.8 28.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.