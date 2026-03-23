Le tandem Brunson-Towns dévore des Wizards décimés

Trae Young, Tre Johnson, Kyshawn George, Anthony Davis et Alex Sarr, voilà qui pourrait constituer un joli cinq majeur pour Washington. Malheureusement pour les Wizards, le cinq était bien présent au Madison Square Garden, mais en civil, pour assister à la victoire logique des Knicks. En «back-to-back», les troupes de Brian Keefe n’ont pas vraiment été en mesure de rivaliser, lâchant progressivement prise, incapables de répondre à l’intensité déployée par les New-Yorkais.

Jalen Brunson a montré l’exemple en scorant 12 des 22 premiers points de son équipe (22-14). Karl-Anthony Towns a pris le relais en alignant 11 points dans le deuxième quart-temps pour maintenir Washington à distance jusqu’à la pause, bien aidé par les relais de Mikal Bridges, Josh Hart et les coups de marteau de Mitchell Robinson. Le 10-3 passé avant la pause a donné une indication de la tendance pour la suite.

Sans surprise, New York a enfoncé le clou au retour des vestiaires. Malgré les 8 points de suite de Tristan Vukcevic pour répondre aux 3-points de Josh Hart et Mikal Bridges, les Knicks ont poursuivi leur offensive, s’appuyant tour à tour sur Jalen Brunson et son efficacité à mi-distance, KAT et Mitchell Robinson pour leur impact dans la raquette, et un nouveau run (13-4) pour finir le troisième quart-temps et accentuer l’écart (105-81).

Malgré toute la bonne volonté de Jaden Hardy (25 points) et les coups d’éclat de Bilal Coulibaly (13 points, 5 rebonds, 2 passes décisives, 3 interceptions, 2 contres), New York a fini le match sans trembler. Au contraire, Mohamed Diawara en a profité pour enchaîner trois paniers à 3-points. Jordan Clarkson, Jeremy Sochan et Tyler Kolek ont été les autres grands gagnants de ces 12 minutes de «garbage time» au terme duquel les Knicks ont pu savourer une large victoire, 145 à 113.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Des leaders au rendez-vous. Washington n’a pas trouvé de réponse pour ralentir Jalen Brunson et Karl-Anthony Towns (23 et 26 points). En trois quart-temps, le tandem a fait suffisamment de dégâts pour mettre les Wizards hors d’état de nuire, entre la palette de JB à mi-distance, à peine ralentie par une alerte à la cheville, et l’abattage de KAT dans une raquette bien trop frêle et dominée au rebond, à l’image des 16 prises de Towns, soit 12 de moins que… l’équipe de Washington toute entière.

Josh Hart poursuit sa série. L’ailier new-yorkais est encore en lice pour aller chercher un record de franchise. Voilà maintenant trois matchs qu’il n’a plus raté un 3-points ! Entre son 1/1 face à Golden State, puis son 5/5 face à Indiana, il a poursuivi sur sa lancée cette nuit avec un 3/3, portant sa série à 9/9. Il n’est plus qu’à un 3-points du record de l’histoire des Knicks, tandis que le record NBA est établi à 14 paniers à 3-points consécutifs sans échec.

Tyler Kolek et Mohamed Diawara se font plaisir. Avec ses Peak Big Triangle 4 vert fluo aux pieds, l’ancien ailier choletais a profité du dernier acte pour faire mouche de loin avec trois paniers à 3-points inscrits pour finir à 12 points. Dans la foulée, il n’a fallu que 5 minutes à Tyler Kolek pour en faire autant et signer un 3/3 de loin qui a enflammé le MSG. La journée a été faste pour le meneur qui sortait d’un match de G-League disputé dans l’après-midi, durant lequel il avait scoré 42 points, à 9/14 à 3-points.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.