Jae Crowder se relance à Porto Rico

Hors de la NBA depuis près d’un an, et son dernier passage sans relief à Sacramento (2.6 points et 2.2 rebonds), Jae Crowder poursuivra maintenant sa carrière à Porto Rico, dont le championnat reprend ce mois-ci.

Les Vaqueros de Bayamon, sacrés champions avec Danilo Gallinari il y a quelques mois, ont en effet annoncé la signature de l’ailier de 35 ans pour la saison à venir.

Qui découvrira donc une autre ligue pour la toute première fois, après avoir joué en NBA depuis 2012, pour neuf franchises différentes (avec 9.3 points et 4.2 rebonds de moyenne en carrière, à 35% à 3-points).

Passé notamment par Boston, Dallas, Phoenix et Milwaukee, Jae Crowder n’était pas parvenu à retrouver une équipe dans la Grande Ligue au cours des derniers mois et il s’est ainsi résolu à quitter les États-Unis. Marchant dans les traces de Danilo Gallinari bien sûr, mais également DeMarcus Cousins, JaVale McGee et plus récemment Malik Beasley, qui se sont tous expatriés à Porto Rico ces dernières années.

Jae Crowder Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 DAL 78 17 38.4 32.8 64.4 0.4 1.9 2.4 1.2 1.6 0.8 0.6 0.2 5.0 2013-14 DAL 78 16 43.9 33.1 75.4 0.6 1.9 2.5 0.8 1.3 0.8 0.5 0.3 4.6 2014-15 * All Teams 82 20 42.0 29.3 77.3 0.9 2.7 3.6 1.1 1.7 0.9 0.6 0.3 7.7 2014-15 * BOS 57 24 41.8 28.2 76.2 1.1 3.6 4.6 1.4 1.9 1.0 0.7 0.4 9.5 2014-15 * DAL 25 11 43.4 34.2 90.9 0.5 0.7 1.2 0.5 1.0 0.6 0.4 0.2 3.6 2015-16 BOS 73 32 44.3 33.6 82.0 1.0 4.2 5.1 1.8 2.7 1.7 1.1 0.5 14.2 2016-17 BOS 72 33 46.3 39.8 81.1 0.7 5.1 5.8 2.2 2.2 1.0 1.1 0.3 13.9 2017-18 * All Teams 80 26 40.4 32.3 81.8 0.7 2.7 3.4 1.2 2.3 0.8 0.9 0.3 9.7 2017-18 * CLE 53 25 41.8 32.8 84.8 0.8 2.5 3.3 1.1 2.3 0.8 0.8 0.2 8.6 2017-18 * UTH 27 28 38.6 31.6 76.8 0.7 3.1 3.8 1.5 2.3 0.9 1.2 0.3 11.8 2018-19 UTH 80 27 39.9 33.1 72.1 0.8 4.0 4.8 1.7 2.1 0.8 1.1 0.4 11.9 2019-20 * All Teams 65 29 40.1 34.3 77.6 0.8 5.1 5.9 2.5 2.2 1.1 1.1 0.4 10.5 2019-20 * MEM 45 29 36.8 29.3 78.9 0.9 5.3 6.2 2.8 1.9 1.0 1.2 0.3 9.9 2019-20 * MIA 20 28 48.2 44.5 73.3 0.6 4.8 5.3 1.8 2.9 1.2 0.8 0.5 11.8 2020-21 PHX 60 28 40.4 38.9 76.0 0.5 4.2 4.7 2.1 2.1 0.8 0.9 0.5 10.1 2021-22 PHX 67 28 39.9 34.8 78.9 0.4 4.8 5.3 1.9 2.6 1.4 0.8 0.4 9.4 2022-23 MIL 18 19 47.9 43.6 83.3 0.9 2.9 3.8 1.5 1.5 0.7 0.4 0.3 6.9 2023-24 MIL 50 23 42.2 34.9 72.2 0.6 2.6 3.2 1.3 1.5 0.8 0.5 0.2 6.2 2024-25 SAC 9 11 31.8 26.7 83.3 0.7 1.6 2.2 0.7 1.1 0.3 0.4 0.0 2.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.