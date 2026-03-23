Jae Crowder se relance à Porto Rico

Hors de la NBA depuis près d’un an, et son dernier passage sans relief à Sacramento (2.6 points et 2.2 rebonds), Jae Crowder poursuivra maintenant sa carrière à Porto Rico, dont le championnat reprend ce mois-ci.
Les Vaqueros de Bayamon, sacrés champions avec Danilo Gallinari il y a quelques mois, ont en effet annoncé la signature de l’ailier de 35 ans pour la saison à venir.
Qui découvrira donc une autre ligue pour la toute première fois, après avoir joué en NBA depuis 2012, pour neuf franchises différentes (avec 9.3 points et 4.2 rebonds de moyenne en carrière, à 35% à 3-points).
Passé notamment par Boston, Dallas, Phoenix et Milwaukee, Jae Crowder n’était pas parvenu à retrouver une équipe dans la Grande Ligue au cours des derniers mois et il s’est ainsi résolu à quitter les États-Unis. Marchant dans les traces de Danilo Gallinari bien sûr, mais également DeMarcus Cousins, JaVale McGee et plus récemment Malik Beasley, qui se sont tous expatriés à Porto Rico ces dernières années.
|Jae Crowder
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2012-13
|DAL
|78
|17
|38.4
|32.8
|64.4
|0.4
|1.9
|2.4
|1.2
|1.6
|0.8
|0.6
|0.2
|5.0
|2013-14
|DAL
|78
|16
|43.9
|33.1
|75.4
|0.6
|1.9
|2.5
|0.8
|1.3
|0.8
|0.5
|0.3
|4.6
|2014-15 *
|All Teams
|82
|20
|42.0
|29.3
|77.3
|0.9
|2.7
|3.6
|1.1
|1.7
|0.9
|0.6
|0.3
|7.7
|2014-15 *
|BOS
|57
|24
|41.8
|28.2
|76.2
|1.1
|3.6
|4.6
|1.4
|1.9
|1.0
|0.7
|0.4
|9.5
|2014-15 *
|DAL
|25
|11
|43.4
|34.2
|90.9
|0.5
|0.7
|1.2
|0.5
|1.0
|0.6
|0.4
|0.2
|3.6
|2015-16
|BOS
|73
|32
|44.3
|33.6
|82.0
|1.0
|4.2
|5.1
|1.8
|2.7
|1.7
|1.1
|0.5
|14.2
|2016-17
|BOS
|72
|33
|46.3
|39.8
|81.1
|0.7
|5.1
|5.8
|2.2
|2.2
|1.0
|1.1
|0.3
|13.9
|2017-18 *
|All Teams
|80
|26
|40.4
|32.3
|81.8
|0.7
|2.7
|3.4
|1.2
|2.3
|0.8
|0.9
|0.3
|9.7
|2017-18 *
|CLE
|53
|25
|41.8
|32.8
|84.8
|0.8
|2.5
|3.3
|1.1
|2.3
|0.8
|0.8
|0.2
|8.6
|2017-18 *
|UTH
|27
|28
|38.6
|31.6
|76.8
|0.7
|3.1
|3.8
|1.5
|2.3
|0.9
|1.2
|0.3
|11.8
|2018-19
|UTH
|80
|27
|39.9
|33.1
|72.1
|0.8
|4.0
|4.8
|1.7
|2.1
|0.8
|1.1
|0.4
|11.9
|2019-20 *
|All Teams
|65
|29
|40.1
|34.3
|77.6
|0.8
|5.1
|5.9
|2.5
|2.2
|1.1
|1.1
|0.4
|10.5
|2019-20 *
|MEM
|45
|29
|36.8
|29.3
|78.9
|0.9
|5.3
|6.2
|2.8
|1.9
|1.0
|1.2
|0.3
|9.9
|2019-20 *
|MIA
|20
|28
|48.2
|44.5
|73.3
|0.6
|4.8
|5.3
|1.8
|2.9
|1.2
|0.8
|0.5
|11.8
|2020-21
|PHX
|60
|28
|40.4
|38.9
|76.0
|0.5
|4.2
|4.7
|2.1
|2.1
|0.8
|0.9
|0.5
|10.1
|2021-22
|PHX
|67
|28
|39.9
|34.8
|78.9
|0.4
|4.8
|5.3
|1.9
|2.6
|1.4
|0.8
|0.4
|9.4
|2022-23
|MIL
|18
|19
|47.9
|43.6
|83.3
|0.9
|2.9
|3.8
|1.5
|1.5
|0.7
|0.4
|0.3
|6.9
|2023-24
|MIL
|50
|23
|42.2
|34.9
|72.2
|0.6
|2.6
|3.2
|1.3
|1.5
|0.8
|0.5
|0.2
|6.2
|2024-25
|SAC
|9
|11
|31.8
|26.7
|83.3
|0.7
|1.6
|2.2
|0.7
|1.1
|0.3
|0.4
|0.0
|2.6
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.