Malik Beasley s’engage à Porto Rico dans l’équipe de… Bad Bunny

Nouveau rebondissement dans le très long feuilleton Malik Beasley, puisque l’on apprend par ESPN qu’il a choisi de rebondir à… Porto Rico, chez les Santurce Crabbers. Une équipe dont le propriétaire n’est autre que Bad Bunny, qui vient d’assurer show à la mi-temps du Super Bowl 2026.

Comme le championnat portoricain reprend en mars, c’est une manière pour Malik Beasley de patienter non loin des États-Unis, en attendant son éventuel retour en NBA, pour le moment bloqué par les enquêtes du FBI et de la NBA à son sujet. À ce jour, il ne serait plus visé par la justice fédérale, mais il ne serait pas blanchi pour autant.

On se rappelle que l’arrière de 29 ans avait été accusé d’avoir parié sur des matches il y a environ neuf mois. À cette époque-là, il devait re-signer à Detroit pour 42 millions de dollars sur trois ans, mais l’accord avait été annulé et il attend depuis d’être autorisé à revenir dans la Grande Ligue.

Peut-être que ce sera le cas au moment de la « free agency » 2026, mais d’ici-là, Malik Beasley tentera de garder la forme dans un championnat plus exotique. Après avoir été annoncé en Chine ou en Serbie il y a quelques mois, ainsi que chez les Cavaliers, les Knicks, les Timberwolves et les Pistons, bien sûr.

Malik Beasley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 DEN 22 8 45.2 32.1 80.0 0.2 0.5 0.8 0.5 0.5 0.3 0.4 0.0 3.8 2017-18 DEN 62 9 41.0 34.1 66.7 0.2 0.9 1.1 0.5 0.6 0.2 0.4 0.1 3.2 2018-19 DEN 81 23 47.4 40.2 84.8 0.4 2.0 2.5 1.2 1.4 0.7 0.7 0.1 11.3 2019-20 * All Teams 55 22 42.5 38.8 81.8 0.3 2.4 2.7 1.4 1.4 0.7 1.0 0.1 11.2 2019-20 * DEN 41 18 38.9 36.0 86.8 0.2 1.7 1.9 1.2 1.2 0.8 0.9 0.1 7.9 2019-20 * MIN 14 33 47.2 42.6 75.0 0.6 4.4 5.1 1.9 1.9 0.6 1.5 0.1 20.7 2020-21 MIN 37 33 44.0 39.9 85.0 0.8 3.6 4.4 2.4 1.7 0.8 1.6 0.2 19.6 2021-22 MIN 79 25 39.1 37.7 81.7 0.3 2.5 2.9 1.5 1.1 0.5 0.5 0.2 12.1 2022-23 * All Teams 81 26 39.5 35.7 76.9 0.4 3.1 3.5 1.5 1.3 0.8 1.1 0.1 12.7 2022-23 * UTH 55 27 39.6 35.9 84.1 0.5 3.1 3.6 1.7 1.4 0.8 1.1 0.1 13.4 2022-23 * LAL 26 24 39.2 35.3 61.9 0.3 3.0 3.3 1.2 1.2 0.8 1.2 0.0 11.1 2023-24 MIL 79 30 44.3 41.3 71.4 0.5 3.2 3.7 1.4 2.0 0.7 0.7 0.1 11.3 2024-25 DET 82 28 43.0 41.6 67.9 0.6 2.0 2.6 1.7 1.5 0.9 1.0 0.1 16.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.