Jalen Williams autorisé à rejouer

Cette fois, c’est la bonne ? Freiné tout au long de la saison par plusieurs pépins physiques, Jalen Williams va pouvoir retrouver les parquets avec le Thunder, selon ESPN. L’ailier n’a plus joué depuis la mi-février…

Après avoir tiré sur son corps lors des derniers playoffs, sa saison a jusque-là été particulièrement hachée. D’abord gêné par un problème au poignet, qui lui a coûté 19 matchs, il a ensuite été victime de deux élongations aux ischio-jambiers, en janvier puis en février, entraînant respectivement 10 puis 16 rencontres manquées.

Son retour pourrait intervenir dès ce lundi à Philadelphie. Pour le Thunder, c’est un renfort important alors que la dernière ligne droite de la saison régulière est lancée. Oklahoma City devra en plus composer sans Ajay Mitchell, suspendu après son altercation avec Justin Champagnie samedi.

Moins influent que la saison passée en raison de ses absences répétées, Jalen Williams reste malgré tout un joueur majeur dans le dispositif du Thunder. En une vingtaine de matchs, et avec un temps de jeu limité à 29 minutes de moyenne, l’All-Star tourne à près de 18 points, 5 rebonds et 5 passes décisives, à 48% au tir.

Sur une série de 11 victoires consécutives, Oklahoma City espère désormais que son ailier profitera des quatre prochaines semaines pour retrouver du rythme et monter en puissance avant le début des playoffs.

Jalen Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 OKC 75 30:21 52.1 35.6 81.2 1.1 3.4 4.5 3.3 2.5 1.4 1.6 0.5 14.1 2023-24 OKC 71 31:19 54.0 42.7 81.4 0.5 3.5 4.0 4.5 2.5 1.1 1.7 0.6 19.1 2024-25 OKC 69 32:25 48.4 36.5 78.9 0.9 4.5 5.3 5.1 2.3 1.6 2.2 0.7 21.6 2025-26 OKC 26 29:02 47.9 31.3 83.3 0.7 4.0 4.7 5.4 2.1 1.3 1.9 0.3 17.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.