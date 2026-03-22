Bagarre à Washington : Ajay Mitchell et Justin Champagnie suspendus un match

La NBA a annoncé les sanctions prises après l’altercation survenue lors de la victoire d’Oklahoma City sur le parquet de Washington (132-111). À 27 secondes de la fin du deuxième quart-temps, la tension est montée, au point que l’incident s’est prolongé jusque dans les premiers rangs du public de la Capital One Arena.

Conséquence directe : Ajay Mitchell, côté Thunder, et Justin Champagnie, pour les Wizards, ont chacun été suspendus un match sans salaire pour bagarre et pour avoir contribué à faire dégénérer l’altercation. La décision a été officialisée par James Jones, le chef des opérations basket de la NBA.

La ligue a également distribué les amendes pour d’autres joueurs impliqués. Jaylin Williams a été condamné à 50 000 dollars d’amende, tandis que Cason Wallace et Anthony Gill devront chacun s’acquitter de 35 000 dollars.

Sur le moment, les arbitres avaient expulsé Ajay Mitchell, Cason Wallace, Jaylin Williams et Justin Champagnie.

Le calendrier n’a pas tardé à donner un effet concret à ces décisions. Justin Champagnie purgera en effet sa suspension dès ce soir, à l’occasion du déplacement des Wizards au Madison Square Garden, face aux Knicks. Ajay Mitchell, de son côté, manquera la rencontre de demain soir, contre les 76ers, du côté de Philadelphie.