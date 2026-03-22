Trois expulsions qui ont piqué l’orgueil du Thunder 

Bousculé sur le parquet d’une équipe de Washington accrocheuse cette nuit, Oklahoma City a d’ailleurs bien cru voir le match tourner au vinaigre juste avant la pause.

L’altercation entre Jaylin Williams et Justin Champagnie a viré au pugilat, après une gifle du Wizard sur Ajay Mitchell, et le leader de l’Ouest a payé un lourd tribut à l’issue de cette mêlée improvisée, avec trois expulsions d’un coup (Jaylin Williams, Ajay Mitchell et Cason Wallace) contre une seule (Justin Champagnie) côté Wizards.

Touchés, mais pas coulés

Le Thunder n’a ainsi pas compris la décision des arbitres de ne pas sanctionner Anthony Gill. Ce dernier pousse pourtant Ajay Mitchell sur l’action, mais les arbitres ont estimé qu’il avait d’abord été poussé par Cason Wallace.

« Je n’étais pas d’accord avec leur jugement après leur avoir parlé et avoir revu la scène à la mi-temps », a expliqué Mark Daigneault. « Mais je travaille avec John Goble (l’arbitre principal) depuis longtemps. On a discuté, on a fini par accepter nos divergences d’opinion et on est tous les deux passés à autre chose ».

Les troupes de Mark Daigneault ont ainsi profité de ce coup dur pour resserrer les rangs et reprendre le dessus au retour des vestiaires. Malmené à encore deux minutes de la fin du troisième quart temps, OKC a terminé en boulet de canon, s’imposant 132-111 après avoir compté jusqu’à 25 points d’avance. Finalement, ce coup du sort a eu le mérite de piquer l’orgueil du champion en titre, déterminé à aller chercher sa 11e victoire consécutive.

« Ce sont des situations où on passe par beaucoup d’émotions », a confié Mark Daigneault. « On est tous des compétiteurs et on est vite passé à autre chose après ça. Mais si tu es un vrai battant, tu transfères ça dans l’exécution de ton jeu, et je trouve que c’est ce qu’on a fait. Je trouve qu’on a été meilleur sur le plan basket après ».

SGA au-dessus de la mêlée

Shai Gilgeous-Alexander en a été la parfaite illustration, profitant de la situation pour affirmer une fois de plus son rôle de leader. Il aura multiplié les exploits avant de sortir à trois minutes de la fin, une fois le match plié, après un dernier dunk et avec 40 points au compteur.

« J’étais assez désorienté, tout simplement parce qu’il s’est passé beaucoup de choses », a déclaré SGA. « Honnêtement, je n’ai toujours pas revu l’action, donc je ne sais pas qui mérite quoi. J’imagine que les arbitres ont visionné la séquence plusieurs fois et ont pris une décision. Je savais de toute façon qu’on allait devoir se concentrer à notre retour, nous remettre à jouer au basket et essayer de remporter le match. »