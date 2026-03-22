Amen Thompson encore au bon endroit au bon moment

Un tel moment d’histoire n’aurait pas eu la même saveur sans la victoire au bout. Cette nuit face au Heat, Kevin Durant a dépassé Michael Jordan au classement des meilleurs scoreurs de l’histoire de la ligue. Une séquence forte, intervenue lors d’une victoire sur le fil des Rockets face aux Floridiens.

Pour arracher ce succès, il a fallu un geste décisif d’Amen Thompson. Quelques secondes avant la décision, après une remise en jeu manquée par Tari Eason, générant un panier en « goaltending » de Simone Fontecchio (21 points), le Heat d’un immense Bam Adebayo (32 points et 21 rebonds) avait repris l’avantage d’un point.

Avec cinq secondes restantes à jouer, la consigne avait logiquement été de placer la balle entre les mains de « KD » pour arracher la décision. Mais celui-ci, très bien défendu par Bam Adebayo, a été contraint d’envoyer un tir à mi-distance à une main et en déséquilibre.

Oublié au rebond

Les joueurs du Heat ont peut-être pensé que le buzzer allait retentir avant le moindre geste texan. Oubliant ainsi de bloquer Amen Thompson, qui s’est facilement faufilé pour signer la claquette de la gagne.

« C’est notre gars… Quelle manière de nous sauver la mise sur ce coup-là ! Il est sorti de nulle part, il nous a fait gagner, je suis fier de lui », lâche ainsi Kevin Durant après la rencontre.

Ce geste décisif venait boucler une superbe soirée pour Amen Thompson, auteur de 24 points (10/17 aux tirs) et 18 rebonds, un nouveau record en carrière. Ce gros match venait confirmer sa dynamique actuelle. Sur le mois de mars, il tourne quasiment en double-double de moyenne avec 21.3 points, 9.5 rebonds et 5.2 passes décisives.

« ‘Twin’ nous a sauvé la mise. Je me souviens qu’il m’avait dit, quand j’avais mis ce panier de la victoire contre cette ‘équipe du désert’ (sic), que c’était son moment préféré sous le maillot des Rockets. Et je lui ai répondu : ‘Nan, c’est celui-ci maintenant !’ », rapporte Kevin Durant, en ne citant pas nommément son ancienne équipe des Suns.

Amen Thompson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 HOU 62 22:23 53.6 13.8 68.4 2.4 4.2 6.6 2.6 2.3 1.3 1.5 0.6 9.5 2024-25 HOU 69 32:15 55.7 27.5 68.4 2.8 5.4 8.2 3.8 2.4 1.4 2.0 1.3 14.1 2025-26 HOU 67 37:07 52.1 21.9 77.3 2.9 4.8 7.8 5.3 2.2 1.5 2.5 0.6 17.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.