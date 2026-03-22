Pas de « Revenge Game » mais des retrouvailles chaleureuses entre Jonathan Kuminga et les Warriors

On attendait un Jonathan Kuminga revanchard cette nuit à l’occasion de ses retrouvailles avec les Warriors. À l’image de son tout premier match sous ses nouvelles couleurs il y a presque un mois (27 points à 9/12 face à Washington), on imaginait que l’ailier voudrait montrer aux dirigeants de Golden State ce qu’ils avaient perdu.

Sauf qu’il n’en a rien été ! L’ailier congolais a même été pratiquement inoffensif, scorant seulement 2 points à 1/9 au tir pour aller avec ses 4 rebonds, 2 passes décisives et 1 interception en 22 minutes dans un match remporté par Atlanta 126-110, le dixième de suite à domicile.

En dehors du terrain, Jonathan Kuminga et les Warriors ont surtout offert des images de retrouvailles chaleureuses, entre le joueur et ses anciens coéquipiers, avant et après le match. Même Steve Kerr a eu droit à une petite accolade à l’issue de la rencontre, comme pour faire oublier les tensions qui ont pu perturber leur relation.

« J’apprécie Jonathan. Nous nous sommes toujours bien entendus », a-t-il rappelé avant le match. « C’est sur le plan sportif que les choses se sont compliquées. On ne pouvait pas vraiment lui offrir ce dont il avait besoin, et inversement. On était une équipe qui bataillait pour le titre, et lui avait besoin de beaucoup de liberté et de 35 minutes de jeu, pour faire des erreurs, progresser et apprendre, car il arrivait avec très peu d’expérience. On ne pouvait tout simplement pas lui offrir ça, point à la ligne. On lui a offert ce qu’on pouvait, 25 minutes de jeu et un rôle qu’il n’aimait pas. Et ça n’a jamais été confortable pour aucune des deux parties sur le terrain. On a eu notre lot de discussions sur le basket où nos opinions divergeaient, mais sur le plan personnel, on le soutient tous. »

Du cœur et un peu de rancœur ?

Aux côtés de Buddy Hield, son ancien coéquipier aux Warriors, Jonathan Kuminga a pour sa part apprécié cette parenthèse « flashback », profitant notamment de l’occasion pour échanger avec certains des joueurs qui l’ont vu grandir en NBA comme Stephen Curry, présent en civil sur le banc, et Draymond Green.

« C’était comme un match normal, j’étais juste heureux de retrouver mes anciens coéquipiers », a-t-il déclaré. « C’était super. J’étais heureux de les voir. Après le match, on était juste d’anciens coéquipiers qui se témoignaient de l’affection, avec quelques accolades, à discuter, blaguer un peu. On s’était manqués. Il y avait un bout de temps que je ne les avais pas vus (…). Je continue de parler avec la plupart d’entre eux. Ce sont comme mes frères. Je peux les appeler à n’importe quel moment si j’ai besoin de quelque chose, et ils peuvent m’appeler aussi s’ils ont besoin, ce qui en dit beaucoup. Notre relation est très forte. »

Invité à réagir sur les propos de Steve Kerr au sujet de son statut aux Warriors, le nouveau joueur des Hawks a en revanche été un peu plus sec, laissant transparaître un peu d’agacement.

« Peu importe ce qu’ils disent, vous le prenez comme vous voulez, mais je ne préoccupe pas du passé. Je suis ici et j’en suis très heureux. On fait du bon boulot et notre but est d’aller le plus haut possible en tant qu’équipe, et c’est ce sur quoi je me concentre. Peu importe ce qui est dit, ce n’est plus mon problème. Je suis concentré sur le chapitre suivant, à essayer de construire quelque chose ici avec mes coéquipiers » a-t-il ainsi conclu.

Jonathan Kuminga Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 GS 70 16:56 51.3 33.6 68.4 0.8 2.6 3.3 0.9 2.1 0.4 1.1 0.3 9.3 2022-23 GS 67 20:48 52.5 37.0 65.2 1.0 2.4 3.4 1.9 2.3 0.6 1.4 0.5 9.9 2023-24 GS 74 26:20 52.9 32.1 74.6 1.2 3.6 4.8 2.2 2.3 0.7 1.6 0.5 16.1 2024-25 GS 47 24:20 45.4 30.5 66.8 1.2 3.4 4.6 2.2 1.9 0.8 1.5 0.4 15.3 2025-26 ATL 6 22:40 56.6 58.3 71.0 2.2 5.3 7.5 2.7 1.5 1.0 2.2 0.2 14.8 2025-26 GS 20 23:48 45.4 32.1 74.2 1.5 4.4 5.9 2.5 1.7 0.4 2.3 0.3 12.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.