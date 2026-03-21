Jerami Grant, bourreau des Wolves

Face aux Wolves, Jerami Grant a brillé dans les premières minutes avant d’être plus discret, laissant la lumière à son jeune coéquipier, Donovan Clingan. Mais lorsque la rencontre était sur le fil, l’ancien ailier des Nuggets a pris ses responsabilités, au point d’être le seul à marquer dans les derniers instants pour arracher la victoire.

À moins de deux minutes du terme, c’est lui qui décoche une flèche longue distance qui donne trois longueurs d’avance à son équipe. Sauf que Julius Randle lui répond, et l’intérieur des Wolves inscrit même quatre points en quelques secondes et les Blazers sont de nouveau menés.

Tiago Splitter prend alors un temps-mort et Jerami Grant profite d’un écran de Donovan Clingan pour se défaire de Julius Randle. Jrue Holiday lui donne le ballon et il s’élève derrière l’arc pour redonner l’avantage à Portland.

« Nous en avons parlé sur le banc, nous savions ce que nous avions à faire », résume l’ailier. « Si je recevais le ballon, je devais tirer. C’est ce que j’ai fait et c’est rentré. Ensuite nous devions faire un stop en défense. »

Un panier important et un rebond décisif

Après ce panier de Jerami Grant, Minnesota a l’occasion d’arracher la victoire ou une prolongation. Donte DiVincenzo n’est pas en réussite et Rudy Gobert tente à deux reprises de capter le rebond. Sans succès.

La balle atterrit finalement dans les mains de Jerami Grant. Julius Randle envoie l’ancien des Pistons aux lancers-francs, qui ne tremble pas.

« Il a été incroyable », félicite Tiago Splitter. « Il a mis un gros tir à 3-points et il a pris un rebond important pour sceller le sort du match. Collectivement, tout le monde a été actif et a apporté de l’énergie. Tout n’a pas été parfait et nous avons perdu des ballons. Nous devons régler ce problème, mais nous nous améliorons. »

Ainsi, grâce aux 26 points de Jerami Grant, Portland s’impose 108-104. Un succès qui permet aux Blazers de passer devant les Clippers et de prendre la 8e place de la Conférence Ouest.

« C’était un match intense », souligne Jerami Grant. « Nous cherchons tous à être prêts pour les playoffs ou le ‘play-in’ donc nous savions que cela allait être intense, mais nous étions bien préparés. »

Jerami Grant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 PHI 65 21:11 35.2 31.4 59.1 0.8 2.3 3.0 1.2 2.2 0.6 1.3 1.0 6.3 2015-16 PHI 77 26:50 41.9 24.0 65.8 1.3 3.4 4.7 1.8 2.8 0.7 1.4 1.6 9.7 2016-17 PHI 2 20:30 35.3 0.0 50.0 0.0 3.0 3.0 0.0 2.5 0.0 1.5 2.0 8.0 2016-17 OKC 78 19:49 46.9 37.7 61.9 0.5 2.1 2.6 0.6 1.8 0.4 0.5 1.0 5.4 2017-18 OKC 81 20:20 53.5 29.1 67.5 1.1 2.9 3.9 0.7 1.9 0.4 0.7 1.0 8.4 2018-19 OKC 80 32:39 49.7 39.2 71.0 1.2 4.0 5.2 1.0 2.7 0.8 0.8 1.3 13.6 2019-20 DEN 71 26:39 47.8 38.9 75.0 0.8 2.7 3.5 1.2 2.2 0.7 0.9 0.8 12.0 2020-21 DET 54 33:52 42.9 35.0 84.5 0.6 4.0 4.6 2.8 2.3 0.6 2.0 1.1 22.3 2021-22 DET 47 31:55 42.6 35.8 83.8 0.6 3.5 4.1 2.4 2.3 0.9 1.8 1.0 19.2 2022-23 POR 63 35:39 47.5 40.1 81.3 0.8 3.7 4.5 2.4 2.4 0.8 1.8 0.8 20.5 2023-24 POR 54 33:53 45.1 40.2 81.7 0.7 2.9 3.5 2.8 2.2 0.8 2.1 0.6 21.0 2024-25 POR 47 32:26 37.3 36.5 84.9 0.6 2.9 3.5 2.1 2.3 0.9 1.4 1.0 14.4 2025-26 POR 55 29:51 45.3 38.7 81.6 0.9 2.6 3.5 2.2 2.5 0.7 2.1 0.6 18.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.