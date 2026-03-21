Le MVP de la nuit | Donovan Clingan a fait très mal aux Wolves

Donovan Clingan réalise un bon mois de mars, durant lequel il tourne à 15.5 points et 12.5 rebonds. Avant de défier les Wolves, le pivot sortait d’un solide match face aux Pacers qu’il avait terminé avec 28 unités et 13 prises. C’est donc en pleine confiance que le sophomore se rendait à Minnesota.

Et face à Rudy Gobert, le jeune pivot de Portland avait un défi de taille. Pourtant, en première période, c’est le deuxième année qui domine. Dans le deuxième quart-temps, les Blazers semblent avoir trouvé une faille dans la défense des Wolves. Les joueurs de Tiago Splitter multiplient les « pick-and-rolls » impliquant Donovan Clingan qui peut finir dans la raquette. Au moment de rejoindre les vestiaires, l’intérieur compte déjà 17 points et 11 rebonds.

« J’ai commencé à trouver mon rythme », note Donovan Clingan. « J’ai compris ce qui fonctionnait pour moi. Je pose des écrans, je roule, je trouve les bons espaces et j’attaque le cercle que ce soit avec des rebonds ou des claquettes. Être agressif, c’est ce qui est le plus important. »

Dans le sillage de son intérieur, Portland compte jusqu’à 18 points d’avance en première période. Après la pause, les Blazers tentent la même tactique, mais les joueurs de Chris Finch arrivent à mieux contenir Donovan Clingan. En deuxième mi-temps, le pivot n’inscrit que quatre points et termine la partie avec 21 unités à 9/13 au tir.

Des actions importantes en fin de match

« Il roulait derrière Rudy Gobert grâce à sa vitesse », explique son entraîneur Tiago Splitter. « Ils se sont ajustés en seconde période où ils sont restés davantage en drop. Nous avons continué de le chercher, mais nous n’avons pas réussi à le trouver autant. Nous devons être plus intelligents dans ce genre de situation et notamment Deni [Avdija]. Il a perdu le ballon trop souvent. Nous devons encore travailler là-dessus. »

Si Donovan Clingan reçoit moins de ballons en attaque, il trouve d’autres moyens de peser. En fin de match, il capte un rebond offensif qui permet à Jerami Grant de ramener les deux équipes à égalité. Dans les dernières secondes, il empêche Minnesota d’avoir une ultime possession en interceptant une remise en jeu de Julius Randle.

Par conséquent, Portland peut s’imposer 108-104 et ainsi récupérer la huitième place de la conférence Ouest.

« Nous voulons gagner tous les matchs et monter à la septième place », souligne d’ailleurs Donovan Clingan en conclusion. « Nous essayons d’avoir un match de play-in à domicile pour nous qualifier en playoffs. »

Donovan Clingan Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 POR 67 19:46 53.9 28.6 59.6 3.2 4.6 7.9 1.1 2.8 0.5 1.1 1.6 6.5 2025-26 POR 65 27:18 52.3 33.5 67.7 4.6 7.0 11.6 2.2 2.3 0.6 1.2 1.6 12.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.