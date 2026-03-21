Les Knicks ont frôlé la correctionnelle

Après des victoires très faciles en début de saison, les Knicks ont encore battu les Nets. Mais quelle fut difficile et arrachée avec les dents, sans la manière, cette victoire. Sans doute que les troupes de Mike Brown ont abordé la partie avec une pointe d’arrogance, en pensant vivre encore une soirée tranquille.

« Ils avaient visiblement quelque chose à prouver. Ils sont venus nous chercher », remarque Mitchell Robinson, qui s’est chauffé avec Nolan Traoré. « Notre approche doit être meilleure. On ne peut pas seulement regarder les bilans et se dire qu’on va leur botter les fesses. Tant qu’on ne corrigera pas ça, on vivra les montagnes russes. »

Mike Brown va même plus loin, en estimant que « Jordi Fernandez m’a dominé ». « On a été dominé dans beaucoup de domaines. On a simplement su trouver un moyen de l’emporter. »

Pourtant, avec les ratés aux lancers-francs de Karl-Anthony Towns et Jalen Brunson dans les dernières secondes, les Knicks étaient vraiment au bord du gouffre. Une défaite aurait fait tache puisque les joueurs de New York n’ont plus perdu contre leur voisin depuis plus de trois ans et 14 matches de suite.

Dit ainsi, on comprend la frustration des Nets, même si l’équipe ne joue plus rien depuis un moment. « On s’était fait humilier la dernière fois au Madison Square Garden donc on avait un surplus de motivation », confirme Danny Wolf, en référence à la défaite de 54 points de janvier.

« Je voulais tellement ce match », ajoute Josh Minott, qui a réalisé son record en carrière à 3-pts, avec six réussites. « Depuis que je suis là, dès qu’on joue à domicile, on a l’impression d’être à l’extérieur et cette partie était l’occasion de leur montrer de quoi on était capable. Pour montrer que l’équipe, la franchise ont ce qu’il faut ici. »

Dominer les Knicks, si cela doit arriver, ce sera pour la saison prochaine puisque c’était le quatrième et dernier duel entre les deux équipes, de nouveau tous remportés par Karl-Anthony Towns et compagnie donc.