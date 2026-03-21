Karl-Anthony Towns sauve les Knicks face aux Nets

Après avoir infligé trois défaites aux Nets un peu plus tôt dans la saison, dont deux corrections à +36 et +54, les Knicks font le quatre à la suite face à leur voisin pour la troisième année consécutive. Mais ce fut, cette fois-ci, beaucoup plus accroché.

Il aura ainsi fallu attendre un échec de Ben Saraf, sur une prière du milieu de terrain à l’ultime seconde, pour que les coéquipiers de Karl-Anthony Towns (26 points, 15 rebonds) glanent un cinquième succès d’affilée. Et mettent du même coup Brooklyn à six défaites de suite.

Avant ça, New York sera passé par plusieurs émotions, avec notamment une première mi-temps délicate, synonyme de retard de 13 points dès le deuxième quart-temps (45-32), et une seconde période plus convaincante, avec ce troisième quart-temps à sens unique (31-15). Où l’on pensait alors les joueurs de Mike Brown lancés vers une victoire à réaction.

Le problème, c’est que les Nets du surprenant Josh Minott (22 points) sont revenus d’un -14 dans le dernier acte, signant un 17-0 qui leur a offert ce « money-time » étouffant. Face à un Nolan Traoré inspiré dans les moments-clés, avant son expulsion pour six fautes, il a fallu que Jalen Brunson et Karl-Anthony Towns se montrent attentifs et productifs, même si leurs trois échecs sur la ligne dans les dernières secondes ont failli coûter cher à leur équipe.

Finalement, les Knicks s’en sortent et ils peuvent remercier un Karl-Anthony Towns encore une fois intenable dans le derby, car il les aura extirpés d’un bien vilain piège (93-92).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– New York emprunté, Brooklyn relâché. Clairement, on ne s’attendait pas à voir un match aussi serré au Barclays Center. Le public, globalement acquis à la cause des visiteurs, en a eu pour son argent en matière de scénario à suspense. En revanche, ce ne fut guère enthousiasmant sur le plan du jeu. Les Nets, plus efficaces à 3-points et sur jeu rapide, auront ainsi poussé les Knicks dans leurs retranchements, ces derniers étant sauvés par leurs intérieurs, et surtout Karl-Anthony Towns, pour aller sur la ligne et arracher des secondes chances quand l’adresse les fuyait ou que les balles perdues s’enchaînaient. Au moins, l’essentiel est assuré.

– New York préserve son invincibilité dans le derby. Pour la quatrième fois de la saison, les Knicks s’offrent les Nets et cela fait désormais 14 matchs sans défaite pour eux face à leur voisin. Leur dernier revers remonte au 28 janvier 2023, il y a donc plus de trois ans, et c’est évidemment du jamais-vu dans l’histoire de leur « rivalité » avec Brooklyn. Entre l’accrochage entre OG Anunoby et Nic Claxton, ou celui entre Ziaire Williams et Mitchell Robinson, avec Nolan Traoré dans les parages, la tension était d’ailleurs palpable cette nuit.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.