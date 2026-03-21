Matchs
NBA
Matchs
NBA

Karl-Anthony Towns sauve les Knicks face aux Nets

Publié le 21/03/2026 à 6:12 Twitter Facebook

Invaincus dans le derby depuis maintenant 14 matchs, les Knicks ont pourtant dû s’employer jusqu’à la fin (93-92), face à une équipe des Nets motivée par cette affiche.

Après avoir infligé trois défaites aux Nets un peu plus tôt dans la saison, dont deux corrections à +36 et +54, les Knicks font le quatre à la suite face à leur voisin pour la troisième année consécutive. Mais ce fut, cette fois-ci, beaucoup plus accroché.

Il aura ainsi fallu attendre un échec de Ben Saraf, sur une prière du milieu de terrain à l’ultime seconde, pour que les coéquipiers de Karl-Anthony Towns (26 points, 15 rebonds) glanent un cinquième succès d’affilée. Et mettent du même coup Brooklyn à six défaites de suite.

Avant ça, New York sera passé par plusieurs émotions, avec notamment une première mi-temps délicate, synonyme de retard de 13 points dès le deuxième quart-temps (45-32), et une seconde période plus convaincante, avec ce troisième quart-temps à sens unique (31-15). Où l’on pensait alors les joueurs de Mike Brown lancés vers une victoire à réaction.

Le problème, c’est que les Nets du surprenant Josh Minott (22 points) sont revenus d’un -14 dans le dernier acte, signant un 17-0 qui leur a offert ce « money-time » étouffant. Face à un Nolan Traoré inspiré dans les moments-clés, avant son expulsion pour six fautes, il a fallu que Jalen Brunson et Karl-Anthony Towns se montrent attentifs et productifs, même si leurs trois échecs sur la ligne dans les dernières secondes ont failli coûter cher à leur équipe.

Finalement, les Knicks s’en sortent et ils peuvent remercier un Karl-Anthony Towns encore une fois intenable dans le derby, car il les aura extirpés d’un bien vilain piège (93-92).

CE QU’IL FAUT RETENIR

New York emprunté, Brooklyn relâché. Clairement, on ne s’attendait pas à voir un match aussi serré au Barclays Center. Le public, globalement acquis à la cause des visiteurs, en a eu pour son argent en matière de scénario à suspense. En revanche, ce ne fut guère enthousiasmant sur le plan du jeu. Les Nets, plus efficaces à 3-points et sur jeu rapide, auront ainsi poussé les Knicks dans leurs retranchements, ces derniers étant sauvés par leurs intérieurs, et surtout Karl-Anthony Towns, pour aller sur la ligne et arracher des secondes chances quand l’adresse les fuyait ou que les balles perdues s’enchaînaient. Au moins, l’essentiel est assuré.

New York préserve son invincibilité dans le derby. Pour la quatrième fois de la saison, les Knicks s’offrent les Nets et cela fait désormais 14 matchs sans défaite pour eux face à leur voisin. Leur dernier revers remonte au 28 janvier 2023, il y a donc plus de trois ans, et c’est évidemment du jamais-vu dans l’histoire de leur « rivalité » avec Brooklyn. Entre l’accrochage entre OG Anunoby et Nic Claxton, ou celui entre Ziaire Williams et Mitchell Robinson, avec Nolan Traoré dans les parages, la tension était d’ailleurs palpable cette nuit.

Brooklyn Nets / 92 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Ziaire Williams 25 6/10 2/4 3/3 1 3 4 1 2 1 0 0 -2 17 19
Nolan Traoré 24 3/11 1/3 4/4 0 2 2 7 6 1 4 2 -2 11 11
Nicolas Claxton 22 4/7 0/0 0/0 3 4 7 0 2 0 2 0 -5 8 10
Danny Wolf 24 3/12 2/7 0/0 0 6 6 2 6 1 1 0 -5 8 7
Drake Powell 25 1/4 0/1 0/0 1 2 3 2 1 0 0 0 -12 2 4
Josh Minott 26 8/13 6/9 0/0 0 5 5 2 4 1 3 2 8 22 24
Ochai Agbaji 24 3/10 2/7 0/0 1 3 4 1 0 0 0 0 13 8 6
Malachi Smith 19 3/4 1/1 0/0 1 1 2 4 0 0 0 0 3 7 12
Ben Saraf 27 2/10 0/2 1/1 0 3 3 3 3 1 4 0 -6 5 0
Chaney Johnson 24 1/6 0/5 2/2 1 3 4 6 4 3 1 2 3 4 13
Total 34/87 14/39 10/10 8 32 40 28 28 8 15 6 92
New York Knicks / 93 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Karl-Anthony Towns 28 7/16 1/3 11/13 6 9 15 1 4 1 4 0 7 26 28
Jalen Brunson 41 7/19 1/6 2/4 0 5 5 8 1 2 3 0 9 17 15
OG Anunoby 35 7/13 1/6 1/2 0 3 3 1 2 2 4 1 14 16 12
Mikal Bridges 36 3/7 1/2 2/2 2 6 8 2 1 0 1 0 -7 9 14
Landry Shamet 21 1/5 1/4 0/0 0 3 3 1 1 2 0 1 5 3 6
Jordan Clarkson 22 2/5 1/2 4/4 1 0 1 2 1 1 0 0 -10 9 10
Mohamed Diawara 19 2/4 2/4 2/2 0 7 7 5 0 0 1 1 10 8 18
Mitchell Robinson 24 1/2 0/0 1/5 4 6 10 0 3 1 2 3 -13 3 10
Jose Alvarado 13 1/5 0/2 0/0 0 1 1 2 2 1 2 0 -11 2 0
Tyler Kolek 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Total 31/76 8/29 23/32 13 40 53 22 15 10 17 6 93

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

BRO92
NYK93
DET115
GSW101
HOU117
ATL95
MEM112
BOS117
MIN104
POR108
DEN121
TOR115

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Redactor Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

New York Knicks en 1 clic

Brooklyn Nets en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes