Maxime Raynaud a déjà « explosé les attentes » des Kings

Cela reste de l’ordre de l’anecdote mais, avec 30 points contre les 76ers, deux jours après en avoir inscrit 32 face aux Spurs, l’intérieur français a signé un exploit inédit pour un joueur tricolore en NBA. Jamais un Français n’avait en effet enchaîné deux matches à 30 points aussi tôt dans sa carrière : Maxime Raynaud l’a ainsi fait lors de ses 62e et 63e rencontres, soit légèrement avant Victor Wembanyama (65e et 66e).

Au-delà du symbole, c’est surtout la dynamique du rookie des Kings qui interpelle. Sélectionné au deuxième tour de la dernière Draft, l’ancien de Stanford profite des difficultés collectives de Sacramento pour accumuler du temps de jeu, des titularisations et, surtout, de belles performances.

Son entraîneur Doug Christie n’a une nouvelle fois pas caché son enthousiasme. Interrogé sur l’écart entre les projections du club et le niveau affiché par son rookie, il a résumé la situation en une formule : « Il a explosé les attentes. » Avant d’insister sur son état d’esprit : « Ce gamin est prêt, et surtout il veut qu’on lui donne l’opportunité de progresser. Parfois, vous avez une chance, mais vous n’êtes pas prêt à la saisir. Lui, si. »

Et en plus, il trouve la mire à 3-points

Face à Philadelphie, Maxime Raynaud a montré toute l’étendue de sa palette offensive. Très juste dans ses placements, inspiré près du cercle, il a démarré sa rencontre sur un impeccable 6/6 au tir. Surtout, il a confirmé une dimension encore peu visible depuis ses débuts en NBA : son tir extérieur.

Déjà capable de sanctionner à 3-points en NCAA, le Français semble commencer à transposer cette arme au plus haut niveau. Sur ses deux dernières sorties, il affiche ainsi un prometteur 5 sur 9 derrière l’arc.

Son coéquipier Dylan Cardwell n’a d’ailleurs pas été surpris. « Quand on le voyait à l’université ou en Summer League, on savait qu’il avait ça dans son jeu. Le voir continuer dans cette direction, ça peut devenir énorme pour nous », a expliqué l’autre intérieur rookie de Sacramento.

Doug Christie y voit lui aussi un levier majeur pour la suite. Selon lui, cette menace extérieure peut considérablement élargir le jeu de Maxime Raynaud : les défenses devront désormais sortir davantage sur lui, ce qui lui ouvrira des espaces pour attaquer le cercle. L’entraîneur des Kings a même comparé certaines de ses feintes à celles de Nikola Jokic ou de Jack Sikma, soulignant la qualité de son toucher et sa capacité à jouer à son rythme.

« Il a un avenir vraiment, vraiment brillant »

Depuis février, Maxime Raynaud tourne à près de 17 points, 9 rebonds et 60 % au tir. Des chiffres solides, même s’ils s’inscrivent dans un contexte particulier : Sacramento traverse une fin de saison sans véritable enjeu immédiat, marquée par les blessures et une logique de développement. Reste que le Français répond présent.

Doug Christie a d’ailleurs insisté sur cette dimension : « Il pense d’abord à l’équipe et à faire les choses correctement. Son toucher est de très haut niveau. Il continue à travailler son tir à 3-points, ses appuis, sa verticalité en défense. Il a un avenir vraiment brillant. » L’intéressé, lui, garde la tête froide.

« Je repenserai à tout ça une fois que la saison sera finie » avait-il dit après son record personnel contre les Spurs. « Nous avons eu beaucoup de blessures très tôt dans l’équipe. Ce n’est évidemment pas la situation la plus idéale, vous voulez que tout le monde soit en forme. Mais au moins en tant que rookie, cela m’a clairement offert un rôle qui n’était pas là à l’origine. Et j’essaie d’en profiter au maximum. Ce sont les circonstances qui ont conduit à cela. Vous avez votre chance, vous jouez au niveau auquel vous souhaitez être, et les choses s’enchaînent ensuite. »

Maxime Raynaud tentera la passe de trois au-dessus des 30 points dimanche face aux Nets, dans un match qui pourrait avoir de lourdes conséquences dans la course au « tanking » entre le 3e et le 4e pires bilans de la ligue.

Maxime Raynaud Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 SAC 63 25:32 56.8 28.6 79.8 1.9 5.3 7.3 1.3 2.4 0.5 1.2 0.6 11.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.