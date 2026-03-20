March Madness | Duke se fait peur, AJ Dybantsa prend déjà la porte

Il s’en est fallu de peu pour que cette March Madness 2026 ne rentre dans l’histoire dès sa première journée. Duke, tête de série numéro un de la compétition, s’est fait une grosse frayeur au premier tour face à Siena, avant de s’imposer de six petits points. La soirée a été contrastée pour les prospects NBA, puisque si Cameron Boozer est passé entre les gouttes, AJ Dybantsa a, lui, déjà disparu du tableau.

Deux fois seulement une tête de série numéro 16 n’est parvenue à s’imposer au premier tour. A la mi-temps, Siena semblait pourtant sur une très bonne voie pour porter le bilan à 158-3. Les Saints menaient alors 43-32 face à des Blue Devils méconnaissables, dominés à l’intérieur et trop permissifs en défense. Mais le miracle aura tenu 35 minutes, et non 40.

Confrontée à plusieurs absences, Siena a joué sans le moindre remplacement jusqu’à 90 secondes du terme de la rencontre. Et cela s’est fait sentir en deuxième période, alors que Duke a fini par épuiser son adversaire grâce notamment à un passage en défense de zone. Siena n’a tiré qu’à 8/34 en deuxième période et a fini par céder la tête à cinq minutes de la fin avant de s’incliner 71-65. Les frangins Boozer n’y ont pas été étranger avec 22 points à 13/14 aux lancers-francs et 13 rebonds pour Cameron, 19 pour Cayden.

Les exploits de Dybantsa n’ont pas suffi

Autre candidat pour être retenu comme premier choix de la prochaine Draft, AJ Dybantsa a fait le show pour son premier match dans le tournoi national. Mais celui-ci restera peut-être comme le dernier. Dybantsa et ses 35 points n’ont pas suffi à éviter une sortie de route prématurée à BYU, pourtant favori contre Texas. Les Longhorns, tête de série numéro 11 du quart East, s’étaient qualifiés in extremis lors du First Four sur un tir à une seconde de la fin. Cette fois, le match s’est plus rapidement décanté : BYU n’a mené que 22 secondes et comptait neuf longueurs de retard à la pause. Souvent pris à deux, Dybantsa (35 points à 11/25, 12/12 aux lancers-francs, 10 rebonds) s’est démené en inscrivant notamment quinze points consécutifs des siens en deuxième période dont un superbe dunk renversé. Mais la taille de Matas Vokietaitis (23 points, 16 rebonds) a fait la différence pour Texas.

Ca passe en revanche pour l’Arkansas de Darius Acuff Jr (24 points, 7 passes) contre Hawaii, ou pour le finaliste sortant Houston, qui a laissé Idaho sous les 50 points (78-47) avec 18 unités de Kingston Flemings. Autre tête de série numéro un en lice jeudi, Michigan a été sérieux contre Howard, porté par le match parfait de Morez Johnson Jr, attendu au premier tour de la prochaine draft : 21 points à 8/8 au tir et 10 rebonds.

Chase Johnston, premier héros improbable de cette March Madness

Le premier gros upset de cette édition 2026 est l’œuvre de High Point (#12), tombeur de Wisconsin (#5) dans un match fou. Les Panthers se sont imposés 83-82 alors qu’ils étaient encore menés 62-70 à cinq minutes de la fin. Mais le shooteur Chase Johnston a tout changé par ses tirs monstrueux, depuis le logo ou en déséquilibre. Johnston est le héros de la première victoire de l’histoire de son université lors de la March Madness avec le lay-up de la gagne à 11 secondes de la fin, son tout premier panier à 2-points réussi de la saison !

L’autre contre-performance de la nuit est venue de North Carolina, qui s’est complètement effondré en fin de match contre VCU. Les Tar Heels (#6) comptaient 19 points d’avance en deuxième période avant de tout gâcher et de s’incliner en prolongation face au talent de Terrence Hil Jr, auteur de 34 points, 5 rebonds et 5 passes en sortie de banc.

Tous les résultats

East

Duke (#1) – Siena (#16) : 71-65

Ohio State (#8) – TCU (#9) : 64-66

Louisville (#6) – South Florida (#11) : 83-79

Michigan State (#3) – Noth Dakota State (#14) : 92-67

South

Vanderbilt (#5) – McNeese (#12) : 78-68

Nebraska (#4) – Troy (#13) : 76-47

North Carolina (#6) – VCU (#11) : 78-82 (après prolongation)

Illinois (#3) – Penn (#14) : 105-70

Saint-Mary’s (#7) – Texas A&M (#10) : 50-63

Houston (#2) – Idaho (#15) : 78-47

West

Wisconsin (#5) – High Point (#12) : 82-83

Arkansas (#4) – Hawaii (#13) : 97-78

BYU (#6) – Texas (#11) : 71-79

Gonzaga (#3) – Kennesaw State (#14) : 73-64

Midwest

Michigan (#1) – Howard (#16) : 101-80

Georgia (#8) – Saint Louis (#9) : 77-102