Le MVP de la nuit | À sa façon, Luka Doncic a répondu à Bam Adebayo

Elus Joueurs de la semaine, Bam Adebayo et Luka Doncic s’offraient un duel à distance ce jeudi à Miami, et il n’y a pas eu photo ! Si l’homme aux 83 points n’a pas démérité avec ses 28 points et 10 rebonds, lui et ses coéquipiers ont été impuissants face au talent d’un Luka Doncic en état de grâce depuis deux semaines. « Je sais ce que c’est d’être dans cet état, et les gens peuvent voir que ce n’est pas facile d’inscrire 80 points » répondra Bam Adebayo en conférence de presse…

Pour mener les Lakers à une 8e victoire de rang, Luka Doncic compile 60 points, 7 rebonds, 3 rebonds et 5 interceptions. Le tout à 18 sur 30 aux tirs avec un très beau 9 sur 17 à 3-points. C’est son record sous le maillot des Lakers, et c’est la troisième fois qu’il atteint le seuil des 60 points. Le tout en étant « clutch » puisque c’est lui qui fait la différence dans le « money time ».

« C’est une performance de super-héros » résume JJ Redick, interrogé ensuite sur le trophée de MVP. « Clairement, on n’en serait pas là sans lui, et il domine complètement en ce moment ».

Du plaisir et des frissons

Pour LeBron James, le Slovène était « dans un état où tout est fluide. Ce n’était même pas comme s’il forçait les choses. Tout venait naturellement. »

Pour l’intéressé, qui tourne à plus de 40 points par match depuis huit match, un seul mot à retenir : « le plaisir ». « Quand tu gagnes, tout devient plus facile. Gagner, c’est amusant. Notre manière de jouer est vraiment plaisante » réagit Luka Doncic. « Voir tout le monde célébrer sur le banc, ça montre qu’on tient vraiment les uns aux autres. C’est ça les grandes équipes. Et ça me rend heureux de les voir célébrer mes 60 points. »

La performance de Luka Doncic est tellement énorme que le public de Miami lui a carrément réservé des « MVP, MVP, MVP » ! « J’en ai eu des frissons ! N’importe quel joueur rêve de ça » conclut-il.

Luka Dončić Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32:12 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.3 21.2 2019-20 DAL 61 33:33 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 DAL 66 34:16 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.5 27.7 2021-22 DAL 65 35:24 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 DAL 66 36:14 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 2023-24 DAL 70 37:29 48.7 38.2 78.6 0.8 8.4 9.2 9.8 2.1 1.4 4.0 0.5 33.9 2024-25 DAL 22 35:41 46.4 35.4 76.7 0.7 7.6 8.3 7.8 2.6 2.0 3.4 0.4 28.1 2024-25 LAL 28 35:09 43.8 37.9 79.1 0.9 7.2 8.1 7.5 2.4 1.6 3.7 0.4 28.2 2025-26 LAL 57 35:45 47.5 36.6 77.1 0.6 7.3 7.9 8.5 2.4 1.5 4.0 0.6 33.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.