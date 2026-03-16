Joueurs de la semaine | Bam Adebayo, bien sûr !

Comme on pouvait s’y attendre, la NBA a décidé de décerner l’un de ses deux titres de « Joueur de la semaine » à Bam Adebayo.

Auteur d’une performance mémorable, avec ses 83 points mardi dernier, l’intérieur du Heat a amassé 41.3 points, 8 rebonds, 2.3 interceptions, 2 passes et 1.3 contre de moyenne sur ses trois derniers matchs (pour deux victoires). Malgré des pourcentages qui laissent à désirer : 41% au shoot, dont 27% à 3-points.

Avant d’être battu par le voisin Orlando samedi, Miami surfait accessoirement sur une belle série de sept victoires de suite. C’est en tout cas la quatrième fois que Bam Adebayo est récompensé.

Bam Adebayo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 MIA 69 19:50 51.2 0.0 72.1 1.7 3.8 5.5 1.5 2.0 0.5 1.0 0.6 6.9 2018-19 MIA 82 23:20 57.6 20.0 73.5 2.0 5.3 7.3 2.2 2.5 0.9 1.5 0.8 8.9 2019-20 MIA 72 33:34 55.7 14.3 69.1 2.4 7.8 10.2 5.1 2.5 1.1 2.8 1.3 15.9 2020-21 MIA 64 33:29 57.0 25.0 79.9 2.2 6.7 9.0 5.4 2.3 1.2 2.6 1.0 18.7 2021-22 MIA 56 32:35 55.7 0.0 75.3 2.4 7.6 10.1 3.4 3.1 1.4 2.6 0.8 19.1 2022-23 MIA 75 34:38 54.0 8.3 80.6 2.5 6.7 9.2 3.2 2.8 1.2 2.5 0.8 20.4 2023-24 MIA 71 34:02 52.1 35.7 75.5 2.2 8.1 10.4 3.9 2.2 1.1 2.3 0.9 19.3 2024-25 MIA 78 34:17 48.5 35.7 76.5 2.4 7.2 9.6 4.3 2.1 1.3 2.1 0.7 18.1 2025-26 MIA 60 31:51 44.4 32.3 77.4 2.1 7.7 9.7 2.9 1.7 1.2 1.8 0.7 20.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Dans la conférence Ouest, c’est Luka Doncic qui a été choisi par la NBA et, là aussi, on pouvait s’y attendre. Il faut dire que le Slovène est inarrêtable en ce moment, affichant notamment 37.3 points, 11 passes, 10.7 rebonds, 2 interceptions et 1.7 contre de moyenne, en trois matchs, sur la semaine écoulée ! Le tout à 47% au shoot, dont 43% à 3-points.

Grâce aux prestations XXL de leur MVP en puissance, auteur de deux « triple-doubles » puis surtout de 51 points, les Lakers cartonnent avec une série de cinq victoires consécutives.

C’est la 17e fois que Luka Doncic décroche un trophée de « Player of the Week » dans sa carrière. Et c’est déjà la troisième fois de la saison.

Luka Dončić Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32:12 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.3 21.2 2019-20 DAL 61 33:33 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 DAL 66 34:16 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.5 27.7 2021-22 DAL 65 35:24 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 DAL 66 36:14 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 2023-24 DAL 70 37:29 48.7 38.2 78.6 0.8 8.4 9.2 9.8 2.1 1.4 4.0 0.5 33.9 2024-25 DAL 22 35:41 46.4 35.4 76.7 0.7 7.6 8.3 7.8 2.6 2.0 3.4 0.4 28.1 2024-25 LAL 28 35:09 43.8 37.9 79.1 0.9 7.2 8.1 7.5 2.4 1.6 3.7 0.4 28.2 2025-26 LAL 55 35:39 47.3 36.5 77.4 0.6 7.3 8.0 8.5 2.4 1.5 4.0 0.6 32.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.