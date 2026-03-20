Deux nouveaux coloris pour la Curry 13

En novembre dernier, Stephen Curry et Curry Brand ont officialisé leur séparation, signant la fin de treize ans d’une riche collaboration. Le meneur des Warriors a permis à son sponsor d’atteindre les sommets, et ce dernier le lui avait bien rendu en développant sa propre marque, Curry Brand.

Avant de tourner la page, la sortie de cette Curry 13 était déjà prévue. Sortie il y a un mois, elle se dessine d’un châssis en 3D pour un aspect ondulé, avec des renforts en EVA pour offrir un subtil mélange entre maintien et liberté de mouvement. La traction UA Flow, caractéristique de toutes les chaussures Curry, y compris celles de De’Aaron Fox, remplace les semelles extérieures traditionnelles en caoutchouc par une mousse sur toute la longueur.

Après la sortie du coloris « Mane Attraction », du nom de l’un des personnages du film, deux nouvelles versions sont disponibles : la version « Splash Party », en bleu ciel avec des finitions blanches, et la « The City » en jaune et noir. Les deux nouveaux coloris sont disponibles sur le site officiel d’Under Armour au prix de 140 euros.