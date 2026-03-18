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Un sans-faute pour les Bleues au Tournoi de Qualification pour la Coupe du monde

Publié le 18/03/2026 à 11:58 Twitter Facebook

Grâce à une grande Marine Johannes (24 points à 6/11 de loin, 7 rebonds et 5 passes), la France réussit un sans-faute au Tournoi de Qualification pour la Coupe du monde.

Marine Johannes avec les BleuesLe 5/5 pour l’Équipe de France féminine à son Tournoi de Qualification pour la Coupe du monde. Pour le cinquième et dernier match du tournoi, qui a vu les Bleues valider tranquillement leur billet pour la Coupe du monde 2026, qui aura lieu du 4 au 13 septembre à Berlin, la troupe de Jean-Aimé Toupane a dominé la Corée du Sud.

Un succès (89-62) acquis dans le sillage d’une Marine Johannes (24 points à 6/11 de loin, 7 rebonds et 5 passes) qui a lancé la France, en élevant son niveau pour compenser les absences de Janelle Salaün et Gabby Williams.

De quoi boucler un tournoi parfait, qui a montré la force de frappe globale des Bleues avec leurs WNBAers.

Reste que le nouvel accord collectif dans la ligue américaine, qui va permettre à la saison 2026 de se tenir, risque de compliquer la préparation de l’équipe en vue de la Coupe du monde en Allemagne.

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Content Editor Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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