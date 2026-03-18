Une victoire face aux Suns cruciale pour les Wolves afin d’éviter le « play-in »

« Nous savions ce qui était en jeu. Ils étaient 7es et nous 6es. Nous ne voulons pas rester là, nous voulons grimper au classement », expliquait Bones Hyland. Les Wolves étaient parfaitement conscients de l’importance de cette rencontre face aux Suns. Restant sur une mauvaise série, avec quatre défaites lors de leurs cinq derniers matchs, Minnesota avait glissé au classement et voyait sa sixième place menacée par Phoenix.

Pour l’éviter, les hommes de Chris Finch devaient impérativement s’imposer. Mission accomplie avec une victoire (116-104), sans Anthony Edwards. Pourtant, la rencontre avait mal commencé pour Minnesota, en difficulté pour contenir les attaques de Phoenix, comme en témoignent les 39 points encaissés dans le premier quart-temps.

Pour rester au contact, Minnesota a pu compter sur l’excellente entrée de Bones Hyland. Le meneur/arrière a inscrit 11 de ses 22 points dans les deux dernières minutes du premier quart-temps. Dans son sillage, les Wolves sont restés à hauteur des Suns et ne comptaient que trois points de retard après douze minutes.

« Je pense que chaque équipe a besoin d’un joueur qui sort du banc et apporte une nouvelle dynamique », explique Bones Hyland. « Je dis toujours que les fans paient leur place avec de l’argent durement gagné, alors pourquoi ne pas leur offrir un peu de spectacle ? »

À la conquête de l’Ouest

Ensuite, c’est la défense de Minnesota qui a pris le relais. Au fil des minutes, les hommes de Chris Finch ont laissé de moins en moins d’espaces à leurs adversaires. Preuve de cette montée en puissance : les Suns n’ont inscrit que 41 points en seconde période. Une performance défensive symbolisée par Rudy Gobert, auteur de quatre contres.

« Beaucoup de gars ici sont plutôt calmes, et il faut parfois qu’il se passe quelque chose pour les réveiller », reconnaît Chris Finch. « Parfois, nous prenons les choses un peu trop à la légère. »

Le Français ne s’est pas contenté de peser défensivement. Il a également capté 19 rebonds, dont huit offensifs, offrant de nombreuses secondes chances à Julius Randle (32 points) et à Ayo Dosunmu, titularisé pour remplacer Anthony Edwards. L’ancien joueur des Bulls a terminé la rencontre avec 19 points à 9/17 au tir.

« J’étais très enthousiaste quand j’ai entendu mon nom dans le cinq de départ et que les fans ont commencé à m’acclamer », confie Ayo Dosunmu. « C’est toujours une bénédiction de voir son travail porter ses fruits, donc je suis honoré et reconnaissant. »

Avec cette victoire, les Wolves (42 victoires – 27 défaites) creusent l’écart sur les places de « play-in » et se rapprochent même des Rockets (41-26), actuellement quatrièmes de la conférence Ouest.