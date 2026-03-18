Zone de turbulences pour les Suns

Le déplacement à Minnesota était important pour les Suns. Pour trois bonnes raisons. Déjà parce que Phoenix était sur deux défaites de suite et qu’il fallait réagir. Ensuite parce qu’Anthony Edwards était absent donc que les Wolves étaient amoindris. Enfin, parce qu’au classement, cette rencontre allait peser dans la course aux playoffs.

Aussi, la défaite fut frustrante et permet aux Wolves de prendre trois victoires d’avance au classement de la conférence Ouest. Surtout que Devin Booker et sa bande avaient plutôt bien démarré.

« On a bien commencé et il fallait continuer. Mais le back-to-back était compliqué, avec un vol de trois heures de Boston. On est arrivé ici sur une bonne note et on a doucement mais sûrement lâché », constate l’arrière, qui a parfaitement symbolisé l’histoire des Suns dans cette partie. Il a inscrit 12 points en premier quart-temps, à 4/6 au shoot, avant d’en marquer 22 dans les trois suivants à 7/21 au tir…

Leur pire série depuis plus de quatre mois

Encore moins inspiré, Jalen Green (3/17 au shoot au total !) admet que ses adversaires « ont mis beaucoup de pression en défense » et Jordan Ott ne dit pas autre chose. « Il faut souligner leur performance. On connaît leur défense et c’est l’une des meilleures de la ligue ces dernières années », insiste le coach. « Ils ont pu s’appuyer dessus, en tout cas en deuxième mi-temps. Ils ont été remarquables défensivement. »

Cette troisième défaite de suite n’est pas anodine pour la franchise de l’Arizona car c’est la première fois depuis les premières heures de la saison régulière qu’elle chute ainsi. Entre le 24 et le 29 octobre 2025, Devin Booker et compagnie avaient perdu quatre rencontres consécutives. Depuis, ils avaient toujours réagi après deux revers.

« On doit simplement apprendre à gagner ensemble. On est un groupe qui vit sa première année, avec des blessures, et qui n’a pas eu le temps de traverser de telles séquences plus tôt dans la saison, pour les vivre ensemble et savoir comment ça fonctionne », raconte le champion olympique 2024, qui parle d’une « séquence importante » dont les Suns peuvent « tirer quelque chose ».

Il va falloir car jeudi soir, il faut se déplacer à San Antonio où Victor Wembanyama et ses coéquipiers n’ont perdu que trois fois en 2026. Et le mois dernier, les joueurs de Phoenix avaient pris une gifle dans le Texas…