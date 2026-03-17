RJ Barrett en fait également davantage en défense

Avec 23.8 points de moyenne à 59% de réussite au shoot sur les huit derniers matches, RJ Barrett confirme jour après jour sa récente montée en puissance. Ses soucis physiques semblent maintenant bien loin et il peut faire parler son talent offensif, aux côtés de Scottie Barnes et Brandon Ingram.

Seulement, pour Darko Rajakovic, ce n’est pas suffisant. Ce dernier attend aussi des efforts en défense de la part de l’ancien des Knicks, qui a réalisé de bonnes séquences face à Cade Cunningham, dans la victoire face aux Pistons.

« Il n’y a rien qui peut l’empêcher d’être un très fort joueur des deux côtés du terrain », estime le coach des Raptors. « Et ce, depuis son premier jour ici. Il a toutes les qualités physiques pour le faire. Il est capable de défendre sur un meneur de jeu et aussi sur un intérieur, en dehors des pivots. Il doit seulement avoir cette dureté, cette mentalité encore et encore. Il nous l’a déjà montré de temps de temps. Dernièrement, il le fait bien plus longtemps et ça aide vraiment l’équipe à gagner. »

Ancien joueur de New York sous Tom Thibodeau, RJ Barrett a déjà démontré durant sa carrière qu’il pouvait faire les efforts en défense. Au sein d’une équipe de Toronto compétitive, qui a retrouvé le Top 6 de l’Est avec 38 victoires pour 29 défaites, le Canadien ne peut pas se cacher et sait que sa défense est désormais attendue.

« J’ai mis l’accent dessus. Mes coéquipiers m’en parlent constamment, mon entraîneur aussi », répond-il au sujet de cette nécessité défensive. « Pour eux, si on veut gagner, il faut que chacun soit impliqué de ce côté du terrain. J’essaie de donner l’exemple, de montrer comment on doit faire. »

RJ Barrett Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 NY 56 30:26 40.2 32.0 61.4 0.9 4.1 5.0 2.6 2.2 1.0 2.2 0.3 14.3 2020-21 NY 72 34:53 44.1 40.1 74.6 0.9 4.8 5.8 3.0 2.6 0.7 1.9 0.3 17.6 2021-22 NY 70 34:32 40.8 34.2 71.4 0.9 4.9 5.8 3.0 2.0 0.6 2.2 0.2 20.0 2022-23 NY 73 33:54 43.4 31.0 74.0 0.8 4.2 5.0 2.8 2.5 0.4 2.2 0.2 19.6 2023-24 NY 26 29:28 42.3 33.1 83.1 0.7 3.5 4.3 2.4 1.7 0.5 1.8 0.3 18.2 2023-24 TOR 32 33:30 55.3 39.2 62.9 1.1 5.3 6.4 4.1 2.6 0.6 2.5 0.4 21.8 2024-25 TOR 58 32:13 46.8 35.0 63.0 1.1 5.3 6.3 5.4 2.4 0.8 2.8 0.3 21.1 2025-26 TOR 43 30:15 49.3 34.6 70.4 1.0 4.5 5.5 3.3 2.5 0.8 1.7 0.3 19.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.