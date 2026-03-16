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Les Raptors retrouvent des certitudes au bon moment

Publié le 16/03/2026 à 11:43 Twitter Facebook

NBA – En battant Phoenix et Detroit, Toronto vient de se rassurer et de se prouver que des victoires face à des fortes équipes étaient possibles.

Pendant de longues semaines, les Raptors ont plus que patiné face à des bonnes équipes, qui possédaient de meilleurs bilans qu’eux, en s’inclinant très, très régulièrement. En ça, les succès consécutifs face aux Suns puis aux Pistons représentent un moment fort.

Car il y a quelques jours encore, après un revers face aux faibles Pelicans, les Canadiens venaient de sortir du Top 6 de la conférence Est et ce virage à venir, contre Phoenix et Detroit, s’annonçait périlleux. Finalement, il a été parfaitement négocié et a fait taire, pour quelques temps, les sceptiques.

« Le bruit extérieur, c’est le bruit extérieur », écarte Brandon Ingram, auteur de 36 points contre Detroit. « Peu importe l’opinion que l’on a sur nous, on va continuer de se battre, de progresser et de faire avec les résultats. »

« On a retrouvé le rythme »

Dès lors, comment expliquer ces deux succès et ce retour à la sixième place de la conférence Est ? Car rappelons-le, Toronto, avant cette bonne séquence, restait sur six défaites en huit matches…

« Notre esprit de compétition était là pendant tout le match, même quand on ne mettait pas nos tirs en première période. On a continué de se battre. On a insisté et on a trouvé des solutions », analyse Darko Rajakovic.

Les playoffs se rapprochent et après des semaines de scepticisme, ces deux succès sont une base de travail.

« C’est le moment où tout commence à se mettre en place, tant en attaque qu’en défense », juge Brandon Ingram. « On a eu une petite période difficile lors des quatre derniers matches, mais on a retrouvé le rythme. On a discuté. Notre communication sur le terrain a été bonne, on a réussi à revenir quand on était derrière, à rester soudé. »

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Brandon Ingram 65 34:11 47.0 37.7 81.8 0.8 4.8 5.6 3.8 2.5 0.8 0.7 1.9 21.9
Rj Barrett 43 30:15 49.3 34.6 70.4 1.0 4.5 5.5 3.3 1.7 0.8 0.3 2.5 19.0
Scottie Barnes 65 34:18 49.8 29.7 83.6 2.1 5.8 7.9 5.4 2.6 1.4 1.6 2.8 18.7
Immanuel Quickley 64 32:38 44.4 37.5 82.0 0.5 3.6 4.1 6.0 1.5 1.3 0.1 2.1 17.1
Sandro Mamukelashvili 65 21:54 51.5 36.7 75.4 1.4 3.5 4.9 1.8 0.8 0.8 0.6 2.0 10.8
Jakob Poeltl 32 25:45 69.7 0 64.2 2.8 4.9 7.7 2.1 1.3 0.8 0.7 3.2 10.1
Collin Murray-boyles 47 22:15 55.7 35.4 65.3 2.4 2.5 5.0 2.0 1.1 0.9 0.9 2.5 7.8
Jamal Shead 67 22:01 36.7 32.3 76.8 0.3 1.6 1.9 5.1 1.4 0.9 0.2 2.0 6.7
Ja'kobe Walter 57 18:51 41.7 35.6 82.3 0.7 1.6 2.3 1.1 0.5 1.0 0.2 2.1 6.4
Gradey Dick 63 15:04 41.9 30.1 87.3 0.6 1.5 2.1 0.7 0.6 0.6 0.1 1.4 6.2
Ochai Agbaji 42 15:29 42.4 18.5 86.2 0.8 1.5 2.3 0.7 0.5 0.4 0.3 1.8 4.3
A.j. Lawson 14 7:51 39.0 36.4 100.0 0.5 1.1 1.6 0.2 0.3 0.3 0.2 1.1 3.5
Jamison Battle 49 8:32 50.5 41.5 66.7 0.3 1.1 1.5 0.4 0.3 0.1 0.0 0.7 2.9
Alijah Martin 16 6:23 35.3 21.4 81.3 0.4 0.5 0.9 0.5 0.3 0.4 0.2 0.6 2.5
Trayce Jackson-davis 8 4:45 36.4 0 50.0 1.9 1.0 2.9 0.5 0.1 0.3 0.3 0.0 1.8
Jonathan Mogbo 28 5:49 53.3 0 40.0 0.5 1.0 1.5 0.5 0.3 0.2 0.2 0.6 1.2
Garrett Temple 16 2:53 12.5 16.7 66.7 0.1 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.2 0.4
Mo Bamba 2 3:00 0.0 0 0 0.5 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0 0.0
Chucky Hepburn 2 6:30 0.0 0.0 0 0.0 0.5 0.5 1.0 0.5 0.5 0.0 1.0 0.0

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Betting Content Writer Jonathan Demay

Passionné d'histoire de la NBA, Jonathan a très tôt rejoint l'équipe de Basket USA, en décembre 2008.
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