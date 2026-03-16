Les Raptors retrouvent des certitudes au bon moment

Pendant de longues semaines, les Raptors ont plus que patiné face à des bonnes équipes, qui possédaient de meilleurs bilans qu’eux, en s’inclinant très, très régulièrement. En ça, les succès consécutifs face aux Suns puis aux Pistons représentent un moment fort.

Car il y a quelques jours encore, après un revers face aux faibles Pelicans, les Canadiens venaient de sortir du Top 6 de la conférence Est et ce virage à venir, contre Phoenix et Detroit, s’annonçait périlleux. Finalement, il a été parfaitement négocié et a fait taire, pour quelques temps, les sceptiques.

« Le bruit extérieur, c’est le bruit extérieur », écarte Brandon Ingram, auteur de 36 points contre Detroit. « Peu importe l’opinion que l’on a sur nous, on va continuer de se battre, de progresser et de faire avec les résultats. »

« On a retrouvé le rythme »

Dès lors, comment expliquer ces deux succès et ce retour à la sixième place de la conférence Est ? Car rappelons-le, Toronto, avant cette bonne séquence, restait sur six défaites en huit matches…

« Notre esprit de compétition était là pendant tout le match, même quand on ne mettait pas nos tirs en première période. On a continué de se battre. On a insisté et on a trouvé des solutions », analyse Darko Rajakovic.

Les playoffs se rapprochent et après des semaines de scepticisme, ces deux succès sont une base de travail.

« C’est le moment où tout commence à se mettre en place, tant en attaque qu’en défense », juge Brandon Ingram. « On a eu une petite période difficile lors des quatre derniers matches, mais on a retrouvé le rythme. On a discuté. Notre communication sur le terrain a été bonne, on a réussi à revenir quand on était derrière, à rester soudé. »