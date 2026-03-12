Matchs
Les Raptors en pleine glissade au classement

NBA – Avec six défaites en huit rencontres, les Canadiens sont dans le dur. Et ça commence à se voir au classement puisqu’ils viennent de quitter le Top 6 de la conférence Est.

Les soucis des Raptors face aux bonnes équipes sont connus. Mais si maintenant, ils se mettent aussi à perdre face à des formations plus faibles, tout va devenir plus compliqué… La défaite face aux Pelicans (22-45) est effectivement une double mauvaise nouvelle pour la franchise canadienne.

Déjà parce que c’est la deuxième de suite et la sixième en huit matches. Ensuite parce que cette séquence ratée commence à avoir des conséquences au classement. Car si Toronto patine, Orlando et Miami sont actuellement sur cinq et six succès de rang et viennent donc de déborder les Raptors.

« On ne joue pas notre meilleur basket », concède Darko Rajakovic. « C’est à nous de savoir comment on va répondre, comment on va rester soudé. On sait ce qu’on a à faire. On doit traverser cela. La saison est longue et toutes les équipes vivent un moment compliqué. On est dedans en ce moment. La solution, c’est le travail. »

Direction le play-in ?

Toronto vient ainsi de quitter le Top 6 de la conférence Est pour la première fois depuis mi-décembre 2025 et occupe dorénavant la septième place. Et ce n’est pas rien à un mois de la fin de la saison régulière, ni quand on rappelle que le Top 6, c’est l’assurance de jouer directement les playoffs et d’éviter un « play-in » dangereux où tout se joue sur une rencontre (deux, au pire)…

Les écarts étant minimes, la situation n’est pas catastrophique mais il va vite falloir se remettre à l’endroit pour tenter de regagner cette place. Et aussi afin d’éviter que les Sixers et les Hawks, qui sont juste derrière, ne dépassent les Canadiens. « C’est toute l’équipe et pas un seul joueur » qui doit réagir, précise encore le coach. « On gagne et on perd collectivement. Chacun doit monter d’un cran, avoir confiance en l’autre. C’est aussi simple que ça. »

« On est dans le dur. On va être encore plus soudé. On doit trouver la solution offensivement et défensivement », annonce de son côté Brandon Ingram alors que le calendrier immédiat de l’ailier et ses coéquipiers n’est pas rassurant, avec les réceptions des Suns et des Pistons dans les prochains jours.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Brandon Ingram 62 33:59 46.7 36.7 82.0 0.8 4.9 5.7 3.8 2.5 0.8 0.8 1.9 21.5
Scottie Barnes 62 34:16 50.2 30.3 83.5 2.0 5.8 7.9 5.4 2.7 1.4 1.5 2.9 19.0
Rj Barrett 40 29:59 48.9 35.5 70.1 0.9 4.5 5.4 3.4 1.7 0.8 0.3 2.5 18.8
Immanuel Quickley 61 32:30 44.8 37.5 81.5 0.5 3.6 4.1 6.1 1.6 1.2 0.1 2.1 17.2
Sandro Mamukelashvili 62 22:07 51.7 37.1 75.0 1.4 3.4 4.8 1.9 0.8 0.8 0.6 2.0 10.9
Jakob Poeltl 29 25:25 70.1 0 64.5 2.6 4.9 7.5 2.1 1.4 0.9 0.7 3.1 9.9
Collin Murray-boyles 47 22:15 55.7 35.4 65.3 2.4 2.5 5.0 2.0 1.1 0.9 0.9 2.5 7.8
Jamal Shead 64 21:57 36.7 32.1 75.8 0.3 1.6 2.0 5.1 1.4 1.0 0.2 2.0 6.7
Ja'kobe Walter 54 19:02 41.9 35.4 82.8 0.7 1.6 2.3 1.1 0.5 1.0 0.2 2.0 6.5
Gradey Dick 62 15:11 41.7 30.1 87.3 0.6 1.5 2.1 0.7 0.6 0.6 0.1 1.4 6.2
Ochai Agbaji 42 15:29 42.4 18.5 86.2 0.8 1.5 2.3 0.7 0.5 0.4 0.3 1.8 4.3
A.j. Lawson 14 7:51 39.0 36.4 100.0 0.5 1.1 1.6 0.2 0.3 0.3 0.2 1.1 3.5
Jamison Battle 47 8:28 50.5 41.3 66.7 0.4 1.1 1.5 0.4 0.3 0.1 0.0 0.7 3.0
Alijah Martin 15 6:44 33.3 15.4 85.7 0.4 0.5 0.9 0.5 0.3 0.4 0.2 0.7 2.4
Trayce Jackson-davis 7 5:00 50.0 0 60.0 1.7 1.0 2.7 0.3 0.1 0.3 0.3 0.0 2.0
Jonathan Mogbo 26 6:07 51.7 0 40.0 0.5 1.0 1.5 0.5 0.3 0.2 0.2 0.6 1.2
Garrett Temple 16 2:53 12.5 16.7 66.7 0.1 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.2 0.4
Mo Bamba 2 3:00 0.0 0 0 0.5 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0 0.0
Chucky Hepburn 2 6:30 0.0 0.0 0 0.0 0.5 0.5 1.0 0.5 0.5 0.0 1.0 0.0

