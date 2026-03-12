Les Raptors en pleine glissade au classement

Les soucis des Raptors face aux bonnes équipes sont connus. Mais si maintenant, ils se mettent aussi à perdre face à des formations plus faibles, tout va devenir plus compliqué… La défaite face aux Pelicans (22-45) est effectivement une double mauvaise nouvelle pour la franchise canadienne.

Déjà parce que c’est la deuxième de suite et la sixième en huit matches. Ensuite parce que cette séquence ratée commence à avoir des conséquences au classement. Car si Toronto patine, Orlando et Miami sont actuellement sur cinq et six succès de rang et viennent donc de déborder les Raptors.

« On ne joue pas notre meilleur basket », concède Darko Rajakovic. « C’est à nous de savoir comment on va répondre, comment on va rester soudé. On sait ce qu’on a à faire. On doit traverser cela. La saison est longue et toutes les équipes vivent un moment compliqué. On est dedans en ce moment. La solution, c’est le travail. »

Direction le play-in ?

Toronto vient ainsi de quitter le Top 6 de la conférence Est pour la première fois depuis mi-décembre 2025 et occupe dorénavant la septième place. Et ce n’est pas rien à un mois de la fin de la saison régulière, ni quand on rappelle que le Top 6, c’est l’assurance de jouer directement les playoffs et d’éviter un « play-in » dangereux où tout se joue sur une rencontre (deux, au pire)…

Les écarts étant minimes, la situation n’est pas catastrophique mais il va vite falloir se remettre à l’endroit pour tenter de regagner cette place. Et aussi afin d’éviter que les Sixers et les Hawks, qui sont juste derrière, ne dépassent les Canadiens. « C’est toute l’équipe et pas un seul joueur » qui doit réagir, précise encore le coach. « On gagne et on perd collectivement. Chacun doit monter d’un cran, avoir confiance en l’autre. C’est aussi simple que ça. »

« On est dans le dur. On va être encore plus soudé. On doit trouver la solution offensivement et défensivement », annonce de son côté Brandon Ingram alors que le calendrier immédiat de l’ailier et ses coéquipiers n’est pas rassurant, avec les réceptions des Suns et des Pistons dans les prochains jours.