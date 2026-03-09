Record de saison pour un RJ Barrett qui monte en puissance

La saison de RJ Barrett n’est pas un long fleuve tranquille. Depuis fin novembre 2025, il a été à de nombreuses reprises gêné par les blessures, au genou droit, et cela fait seulement quelques jours qu’il retrouve des sensations agréables. Face aux Mavs, il vient d’inscrire 31 points à 13/19 au shoot. Son record de la saison, tout simplement.

« Je le connais depuis un moment, on a un parcours similaire et il a été incroyable dans cette rencontre. Il a été vraiment efficace des deux côtés du terrain », admire Cooper Flagg, qui est, comme le Canadien, passé par la Montverde Academy puis par l’université de Duke.

Après avoir manqué autant de rencontres (23 entre fin novembre et fin janvier), l’ancien des Knicks devait monter en puissance avant de revenir à son meilleur niveau.

Il se sent mieux dernièrement et les chiffres le confirment : sur les six derniers matches, il tourne à 21.7 points de moyenne à 57% de réussite au shoot et 47% à 3-pts. Pour comparer, sur les dix premières sorties post-infirmerie, fin janvier et début février, il ne tournait qu’à 14.4 points de moyenne à 46% au shoot et 27% à 3-pts…

Mieux dans ses baskets

« Voilà pourquoi il y a quelques semaines, je n’avais pas l’air bien », confirme celui qui vient de dépasser les 8 000 points en carrière en évoquant ses soucis physiques à cette période. « Je me sens mieux, j’essaie d’être en bonne forme et je bouge mieux, j’essaie d’être le plus régulier possible. »

« On sait de quoi il est capable, on l’a observé depuis quelques années », ajoute Scottie Barnes. « Il est capable de marquer, d’aider dans plusieurs domaines. Quand il est dedans, il est dur à contenir, surtout vers le cercle. »

Son coach Darko Rajakovic, lui, veut aussi parler du travail défensif de son ailier. « Il aide l’équipe offensivement évidemment, mais pour dire la vérité, il fait de très bonnes choses en défense. Quand il fait ça, qu’il joue avec attention et effort en défense, ça aide également son jeu offensif », analyse le technicien.

RJ Barrett Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 NY 56 30:26 40.2 32.0 61.4 0.9 4.1 5.0 2.6 2.2 1.0 2.2 0.3 14.3 2020-21 NY 72 34:53 44.1 40.1 74.6 0.9 4.8 5.8 3.0 2.6 0.7 1.9 0.3 17.6 2021-22 NY 70 34:32 40.8 34.2 71.4 0.9 4.9 5.8 3.0 2.0 0.6 2.2 0.2 20.0 2022-23 NY 73 33:54 43.4 31.0 74.0 0.8 4.2 5.0 2.8 2.5 0.4 2.2 0.2 19.6 2023-24 NY 26 29:28 42.3 33.1 83.1 0.7 3.5 4.3 2.4 1.7 0.5 1.8 0.3 18.2 2023-24 TOR 32 33:30 55.3 39.2 62.9 1.1 5.3 6.4 4.1 2.6 0.6 2.5 0.4 21.8 2024-25 TOR 58 32:13 46.8 35.0 63.0 1.1 5.3 6.3 5.4 2.4 0.8 2.8 0.3 21.1 2025-26 TOR 39 29:54 48.7 35.6 69.9 0.9 4.5 5.4 3.4 2.5 0.8 1.7 0.3 18.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.