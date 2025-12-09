RJ Barrett toujours à l’arrêt

Les temps sont durs pour les Raptors. Battus deux fois par les Hornets, scalpés par les Lakers à la dernière seconde et encore défaits dimanche soir par les Celtics après avoir bataillé pour revenir de l’enfer, les Canadiens en sont à cinq revers sur leurs six dernières sorties, presque de quoi mettre à mal leur bon début de saison (15 victoires – 10 défaites). Comme par hasard, c’est depuis la blessure de RJ Barrett que l’équilibre a commencé à flancher…

À la recherche d’un second souffle, Darko Rajakovic ne pourra pas compter tout de suite sur le retour de son arrière/ailier. Toronto a communiqué hier sur l’état de santé de son joueur, touché au genou depuis deux semaines. Les nouvelles ne sont pas forcément réjouissantes puisqu’il a dû recourir à une injection de PRP pour accélérer sa guérison. Un nouvel examen médical est prévu à la fin de la semaine pour voir où RJ Barrett en est.

Une épine dans le pied des Raptors

D’ici là, Darko Rajakovic va devoir trouver d’autres solutions pour redonner un coup de fouet à son équipe…

« Ce n’est pas facile de s’habituer à jouer sans quelqu’un qui tourne à 20 points en moyenne et qui est un point central de notre attaque », a rappelé son coéquipier Jamal Shead, qui est pour sa part incertain pour le quart de finale de la NBA Cup, ce soir face aux Knicks. « Il faut qu’on s’habitue à essayer d’impliquer d’autres joueurs pour qu’ils élèvent leur niveau. Je pense que c’est possible. C’est juste qu’on n’a pas encore trouvé la bonne solution. »

Même son de cloche de la part du coach, qui en a profité pour secouer ses troupes et notamment ses « role players » qui ont aussi fait la réussite de Toronto depuis le début de saison, notamment sur les postes extérieurs, entre Jamal Shead, Jamison Battle, Ochai Agbaji ou encore Gradey Dick, voire AJ Lawson, de retour dans la rotation dimanche.

« Il faut que les autres se mettent au niveau et aident l’équipe, parce qu’on a besoin que chacun de nos joueurs contribue lorsqu’ils entrent en jeu, et qu’ils continuent de travailler », a-t-il souligné. « On sait comment y arriver. On va bosser là-dessus et on va y arriver (…). On sait tous qui est RJ et ce qu’il nous apporte. C’est un joueur très important pour nous offensivement, mais il ne faut pas le regarder comme ça. Il n’est pas là. À nous de trouver la solution et on a une équipe qui en est plus que capable. On a beaucoup de talent. »

RJ Barrett Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 NY 56 30:26 40.2 32.0 61.4 0.9 4.1 5.0 2.6 2.2 1.0 2.2 0.3 14.3 2020-21 NY 72 34:53 44.1 40.1 74.6 0.9 4.8 5.8 3.0 2.6 0.7 1.9 0.3 17.6 2021-22 NY 70 34:32 40.8 34.2 71.4 0.9 4.9 5.8 3.0 2.0 0.6 2.2 0.2 20.0 2022-23 NY 73 33:54 43.4 31.0 74.0 0.8 4.2 5.0 2.8 2.5 0.4 2.2 0.2 19.6 2023-24 NY 26 29:28 42.3 33.1 83.1 0.7 3.5 4.3 2.4 1.7 0.5 1.8 0.3 18.2 2023-24 TOR 32 33:30 55.3 39.2 62.9 1.1 5.3 6.4 4.1 2.6 0.6 2.5 0.4 21.8 2024-25 TOR 58 32:13 46.8 35.0 63.0 1.1 5.3 6.3 5.4 2.4 0.8 2.8 0.3 21.1 2025-26 TOR 17 30:56 50.6 35.6 72.5 0.7 4.1 4.8 3.8 2.6 0.8 1.5 0.2 19.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.