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Les Lakers ont pris du plaisir à gagner dans la boue

Publié le 17/03/2026 à 8:44 Twitter Facebook

NBA – Les Lakers ont gagné un combat de rue à Houston, et JJ Redick est très satisfait de l’attitude de ses joueurs.

lakersAvec seulement 29 points cumulés pour les deux formations, le dernier quart-temps entre les Lakers et les Rockets a pris des allures de guerre des tranchées, ou plutôt de Game 7 de playoffs avec des rotations limitées et des arbitres qui laissent jouer. Très proches l’une de l’autre, les deux équipes ont sorti les barbelés, et à l’arrivée, ce sont les Lakers qui ont été les plus performants pour s’imposer 100-92.

« Ça montre qu’on est prêts à aller au combat et à se battre dans la boue, ce qu’on n’aurait probablement pas pu dire de nous il y a encore quelques mois » se félicite Marcus Smart. « On est tous d’accord là-dessus, et ce match le prouve : on veut montrer qu’on peut aller au charbon et faire ces petites choses ingrates pour gagner, comme prendre des coups au visage, des coups de coude, être physiques, et ne jamais reculer. »

Auteur d’un vilain 5/18 aux tirs, Austin Reaves a compensé par une belle activité en défense, et lui aussi apprécie de gagner de tels matchs. « Gagner un match comme celui-là, c’est vraiment satisfaisant parce qu’on n’était pas à notre meilleur niveau, mais réussir à aller le chercher en se battant jusqu’au bout, c’est très positif. »

Des ajustements payants

Mais le plus satisfait de tous, c’est JJ Redick. À plusieurs reprises cette saison, il s’en était pris au manque d’engagement défensif de ses joueurs. Mais à un mois des playoffs, son message est passé, et il est satisfait de voir que ses Lakers peuvent remporter un match par leur défense.

« C’est une très, très bonne équipe qui vous oblige soit à jouer dur et à égaler leur intensité physique, leur manière de rendre le match brouillon, soit à abandonner. Et nous, on n’a pas abandonné ce soir » souligne-t-il. « On était menés dans le troisième quart-temps, mais nos joueurs ont continué à jouer. Défensivement, en seconde mi-temps, avec les ajustements faits à la pause, on a vraiment très bien exécuté, notamment en essayant de sortir le ballon des mains de Kevin Durant. On a provoqué neuf pertes de balle dans le quatrième quart-temps comme ça, et globalement, c’était une excellente seconde mi-temps défensive pour nous. »

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Luka Dončić 55 35:39 47.3 36.5 77.4 0.6 7.3 8.0 8.5 4.0 1.5 0.6 2.4 32.8
Austin Reaves 41 34:01 50.2 38.0 87.2 0.7 4.2 4.8 5.5 3.0 1.1 0.4 2.2 24.0
Lebron James 46 33:16 50.5 31.1 74.2 0.7 4.9 5.7 7.0 3.1 1.1 0.6 1.3 21.3
Deandre Ayton 58 27:27 66.9 0 62.3 2.5 5.8 8.3 0.9 1.2 0.6 0.9 2.3 12.6
Rui Hachimura 55 29:13 50.3 43.6 75.9 0.6 2.7 3.3 0.9 0.7 0.5 0.3 1.6 11.5
Marcus Smart 56 28:31 40.3 34.0 80.7 0.6 2.2 2.8 2.8 1.5 1.4 0.4 2.6 9.6
Luke Kennard 17 22:25 56.9 46.4 92.3 0.3 2.1 2.4 1.9 0.8 0.6 0.2 1.6 9.5
Jake Laravia 67 25:14 45.7 31.6 76.1 1.4 2.4 3.9 1.9 1.0 1.2 0.4 2.2 8.7
Jaxson Hayes 55 17:44 75.0 100.0 67.3 1.5 2.5 4.0 0.9 0.5 0.4 0.6 2.0 6.9
Nick Smith Jr. 25 12:43 42.1 39.1 63.6 0.1 0.7 0.8 1.1 0.8 0.4 0.1 1.0 5.8
Gabe Vincent 29 19:17 34.6 36.9 90.9 0.2 0.7 0.9 1.3 0.4 0.5 0.0 1.8 4.8
Jarred Vanderbilt 55 17:47 46.1 30.2 63.8 1.3 3.2 4.6 1.2 0.9 0.8 0.3 1.7 4.5
Dalton Knecht 48 10:36 44.8 30.7 70.0 0.3 1.1 1.4 0.3 0.4 0.2 0.2 0.8 4.2
Drew Timme 21 8:31 58.8 42.1 57.1 0.4 0.9 1.3 0.8 0.3 0.2 0.0 0.6 3.4
Kobe Bufkin 11 8:11 28.9 15.0 100.0 0.1 0.7 0.8 0.5 0.4 0.2 0.3 0.5 3.0
Maxi Kleber 35 10:57 46.7 27.3 63.6 0.8 1.1 1.9 0.6 0.4 0.4 0.3 1.4 2.2
Bronny James 32 7:00 39.7 41.4 80.0 0.1 0.3 0.5 1.2 0.4 0.3 0.1 0.5 2.1
Adou Thiero 19 5:28 47.6 0.0 80.0 0.4 0.7 1.1 0.3 0.3 0.3 0.1 0.8 1.5
Chris Mañon 6 4:10 0.0 0.0 100.0 0.2 0.8 1.0 0.2 0.2 0.5 0.3 0.8 0.3
Christian Koloko 2 3:00 0 0 0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0

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Editor Site Coordinator Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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