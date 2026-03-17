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Jarrett Allen reste à l’infirmerie, Craig Porter Jr. le rejoint

Publié le 17/03/2026 à 12:09 Twitter Facebook

Touché à l’aine, Craig Porter Jr. va retrouver à l’infirmerie des Cavaliers Jarrett Allen, encore embêté par son genou.

Si Max Strus est enfin revenu sur les parquets, après de longs mois d’absence, les Cavaliers resteront privés de Jarrett Allen pour encore une semaine supplémentaire. Soit trois matchs.

La franchise de l’Ohio a annoncé que son pivot titulaire (15.3 points, 8.5 rebonds) ne rejouerait pas lors du « road-trip » à venir à Milwaukee, Chicago puis New Orleans, car sa tendinite au genou droit continue de le gêner. Absent depuis début mars, et scruté de près en vue des playoffs, il a déjà raté les cinq derniers matchs de son équipe (deux victoires et trois défaites sans lui).

En outre, Cleveland devra également composer entre une et trois semaines sans Craig Porter Jr., son meneur remplaçant (4.4 points, 3.3 rebonds, 3.2 passes), touché à l’aine à Dallas vendredi et victime d’une élongation.

De son côté, Tyrese Proctor (4.8 points, 1.3 passe, 1 rebond) reste aussi à l’infirmerie, à cause d’une élongation au quadriceps qui, comme Jarrett Allen, lui a déjà fait manquer les cinq dernières rencontres des Cavaliers.

Il faudra donc patienter encore un peu avant que les hommes de Kenny Atkinson, toujours dans le Top 4 de la conférence Est, puissent enfin être au complet cette saison.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Donovan Mitchell 60 33:29 48.1 36.5 85.7 0.7 3.7 4.4 5.9 2.9 1.6 0.3 2.3 28.2
Max Strus 1 23:00 77.8 85.7 100.0 3.0 5.0 8.0 1.0 1.0 0.0 0.0 5.0 24.0
James Harden 14 33:26 48.0 43.6 80.8 0.6 4.5 5.1 7.7 3.5 0.6 0.4 1.9 19.4
Darius Garland 26 30:28 45.1 36.0 86.1 0.5 2.0 2.4 6.9 2.8 0.8 0.1 1.8 18.0
Evan Mobley 53 32:23 52.7 30.8 61.3 2.3 6.5 8.7 3.6 2.0 0.8 1.9 2.5 17.9
Jarrett Allen 51 27:33 63.6 10.0 72.5 2.6 5.9 8.5 1.9 1.4 1.0 0.9 1.8 15.3
De'andre Hunter 43 26:10 42.3 30.8 86.9 0.7 3.6 4.2 2.1 1.7 0.7 0.1 2.5 14.0
Jaylon Tyson 62 27:16 49.7 45.7 75.8 1.8 3.3 5.1 2.2 1.5 0.8 0.4 2.6 13.2
Sam Merrill 42 25:51 47.0 44.5 84.0 0.6 1.7 2.4 2.3 0.9 0.6 0.1 2.5 12.7
Dennis Schröder 17 23:04 39.4 31.7 85.0 0.1 2.1 2.2 4.4 1.6 0.9 0.2 1.5 8.9
Keon Ellis 16 24:23 50.0 38.7 75.0 0.8 2.3 3.1 1.6 0.7 1.4 1.3 2.2 7.9
Dean Wade 53 22:28 43.7 36.7 71.1 0.9 3.4 4.2 1.5 0.3 0.8 0.4 1.6 5.9
Nae'qwan Tomlin 53 15:48 46.8 20.4 74.1 1.3 1.5 2.8 0.8 0.4 0.7 0.5 2.0 5.9
Thomas Bryant 50 11:17 48.8 34.9 84.7 0.9 2.2 3.0 0.6 0.4 0.3 0.5 1.2 5.8
Tyrese Proctor 42 10:23 39.5 33.6 86.2 0.1 0.9 1.0 1.3 0.6 0.4 0.0 1.1 4.8
Lonzo Ball 35 20:48 30.1 27.2 66.7 0.7 3.3 4.0 3.9 1.5 1.3 0.3 1.3 4.6
Craig Porter Jr. 58 17:39 44.4 36.1 55.6 1.3 2.0 3.3 3.2 0.9 0.9 0.6 1.1 4.4
Larry Nance Jr. 29 12:10 38.1 34.6 60.0 0.9 1.7 2.6 0.9 0.4 0.5 0.1 1.7 3.3
Chris Livingston 3 5:40 57.1 0.0 100.0 0.0 1.0 1.0 0.3 0.0 0.3 0.0 1.3 3.0
Luke Travers 12 8:35 25.0 6.3 100.0 0.8 1.3 2.0 0.8 0.3 0.6 0.3 0.5 2.3
Tristan Enaruna 6 5:40 37.5 20.0 0.0 0.8 0.7 1.5 0.5 0.3 0.2 0.0 0.2 2.2
Riley Minix 2 5:30 66.7 0.0 0 0.5 1.0 1.5 1.0 0.5 0.0 0.0 0.5 2.0
Darius Brown 1 3:00 0.0 0 0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

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Redactor Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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