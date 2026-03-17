Jarrett Allen reste à l’infirmerie, Craig Porter Jr. le rejoint

Si Max Strus est enfin revenu sur les parquets, après de longs mois d’absence, les Cavaliers resteront privés de Jarrett Allen pour encore une semaine supplémentaire. Soit trois matchs.

La franchise de l’Ohio a annoncé que son pivot titulaire (15.3 points, 8.5 rebonds) ne rejouerait pas lors du « road-trip » à venir à Milwaukee, Chicago puis New Orleans, car sa tendinite au genou droit continue de le gêner. Absent depuis début mars, et scruté de près en vue des playoffs, il a déjà raté les cinq derniers matchs de son équipe (deux victoires et trois défaites sans lui).

En outre, Cleveland devra également composer entre une et trois semaines sans Craig Porter Jr., son meneur remplaçant (4.4 points, 3.3 rebonds, 3.2 passes), touché à l’aine à Dallas vendredi et victime d’une élongation.

De son côté, Tyrese Proctor (4.8 points, 1.3 passe, 1 rebond) reste aussi à l’infirmerie, à cause d’une élongation au quadriceps qui, comme Jarrett Allen, lui a déjà fait manquer les cinq dernières rencontres des Cavaliers.

Il faudra donc patienter encore un peu avant que les hommes de Kenny Atkinson, toujours dans le Top 4 de la conférence Est, puissent enfin être au complet cette saison.