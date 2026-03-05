Matchs
Les Cavaliers face à l’équation des blessures

Donovan Mitchell toujours coincé à l’infirmerie, c’est Jarrett Allen qui s’est blessé mardi contre Detroit et Cleveland agira avec prudence.

Mardi, les Cavaliers ont frappé fort en l’emportant contre les Pistons, leaders de la conférence Est, alors qu’ils jouaient pourtant sans Donovan Mitchell et alors qu’ils ont aussi perdu Jarrett Allen en cours de route.

L’un reste touché au niveau de l’aine, comme depuis une dizaine de jours maintenant, quand l’autre s’est fait mal à un genou sur un contact avec un joueur de Detroit.

Pour Cleveland, et son entraîneur Kenny Atkinson, il faut donc préserver les troupes, à l’approche des rendez-vous cruciaux du printemps : « Ça fait partie du métier : déterminer quand on peut donner un match de repos à un joueur en fonction du calendrier. On essaie de gérer ça au mieux » a-t-il ainsi expliqué. « Quand on regarde en arrière, on se demande toujours si on aurait dû donner plus de repos [à un joueur]… Pour [Jarrett Allen], c’est plutôt lié à un contact, mais ce sont les blessures aux tissus mous où l’on se dit que c’est dû à une sur-utilisation. »

Les regards déjà tournés vers les playoffs

C’est justement le genre de blessure qui touche Donovan Mitchell. D’où la prudence avec laquelle les Cavaliers tentent d’opérer, alors qu’ils ont souvent été lâchés par le physique de leurs joueurs en playoffs, « Spida » en tête, ces dernières saisons. Et que James Harden doit gérer un pouce cassé…

« Il va mieux. Vous connaissez notre calendrier et je sais que vous n’aimez pas entendre ça, mais si c’était un match de playoffs, il jouerait. On ne veut juste pas que cette gêne devienne persistante » a ajouté Kenny Atkinson sur son arrière. « J’ai poussé dans ce sens. On a tous pris part à la discussion et on en est venus à cette décision. C’était la plus sage. On ne veut pas que ça traîne alors qu’on approche des moments-clés. »

En clair : ne comptez pas sur Cleveland (39-24) pour risquer de se cramer en voulant rattraper Detroit (45-15) sur la fin de la saison régulière. En revanche, les deuxième et troisième places restent accessibles, même si les Cavs chercheront avant tout à sécuriser l’avantage du terrain au premier tour.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Donovan Mitchell 55 33:27 48.3 36.9 85.2 0.7 3.7 4.5 5.8 3.1 1.6 0.3 2.4 28.5
James Harden 9 33:00 46.9 45.6 83.3 0.9 4.2 5.1 7.9 3.7 0.7 0.6 2.4 19.1
Darius Garland 26 30:28 45.1 36.0 86.1 0.5 2.0 2.4 6.9 2.8 0.8 0.1 1.8 18.0
Evan Mobley 48 32:38 51.7 31.5 63.2 2.2 6.5 8.7 3.8 2.0 0.9 1.8 2.5 17.6
Jarrett Allen 51 27:33 63.6 10.0 72.5 2.6 5.9 8.5 1.9 1.4 1.0 0.9 1.8 15.3
De'andre Hunter 43 26:10 42.3 30.8 86.9 0.7 3.6 4.2 2.1 1.7 0.7 0.1 2.5 14.0
Jaylon Tyson 58 27:42 50.3 45.8 75.3 1.9 3.4 5.3 2.2 1.5 0.8 0.4 2.6 13.6
Sam Merrill 39 25:48 47.8 46.1 85.4 0.6 1.6 2.2 2.2 0.9 0.6 0.1 2.5 13.1
Dennis Schröder 12 24:05 39.8 32.4 86.5 0.2 2.1 2.3 4.8 2.0 1.3 0.3 1.2 10.8
Keon Ellis 11 22:55 49.1 30.6 80.0 0.5 2.4 2.9 1.9 0.7 1.7 1.4 2.1 6.3
Nae'qwan Tomlin 50 16:05 46.3 21.5 75.5 1.4 1.6 2.9 0.8 0.4 0.7 0.6 2.0 6.0
Dean Wade 48 22:39 42.7 36.0 71.1 0.9 3.4 4.2 1.6 0.3 0.8 0.4 1.5 5.8
Thomas Bryant 45 10:47 49.2 34.1 86.0 0.8 2.1 3.0 0.6 0.4 0.3 0.4 1.2 5.5
Tyrese Proctor 42 10:23 39.5 33.6 86.2 0.1 0.9 1.0 1.3 0.6 0.4 0.0 1.1 4.8
Lonzo Ball 35 20:48 30.1 27.2 66.7 0.7 3.3 4.0 3.9 1.5 1.3 0.3 1.3 4.6
Craig Porter Jr. 55 18:00 44.2 35.4 55.6 1.4 2.0 3.4 3.3 0.9 1.0 0.6 1.1 4.6
Larry Nance Jr. 27 12:40 36.8 32.0 60.0 0.9 1.8 2.6 1.0 0.4 0.6 0.1 1.8 3.3
Chris Livingston 3 5:40 57.1 0.0 100.0 0.0 1.0 1.0 0.3 0.0 0.3 0.0 1.3 3.0
Luke Travers 12 8:35 25.0 6.3 100.0 0.8 1.3 2.0 0.8 0.3 0.6 0.3 0.5 2.3
Tristan Enaruna 4 5:45 44.4 0.0 0.0 1.3 0.5 1.8 0.5 0.3 0.0 0.0 0.0 2.0
Darius Brown 1 3:00 0.0 0 0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
