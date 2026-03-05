Les Cavaliers face à l’équation des blessures

Mardi, les Cavaliers ont frappé fort en l’emportant contre les Pistons, leaders de la conférence Est, alors qu’ils jouaient pourtant sans Donovan Mitchell et alors qu’ils ont aussi perdu Jarrett Allen en cours de route.

L’un reste touché au niveau de l’aine, comme depuis une dizaine de jours maintenant, quand l’autre s’est fait mal à un genou sur un contact avec un joueur de Detroit.

Pour Cleveland, et son entraîneur Kenny Atkinson, il faut donc préserver les troupes, à l’approche des rendez-vous cruciaux du printemps : « Ça fait partie du métier : déterminer quand on peut donner un match de repos à un joueur en fonction du calendrier. On essaie de gérer ça au mieux » a-t-il ainsi expliqué. « Quand on regarde en arrière, on se demande toujours si on aurait dû donner plus de repos [à un joueur]… Pour [Jarrett Allen], c’est plutôt lié à un contact, mais ce sont les blessures aux tissus mous où l’on se dit que c’est dû à une sur-utilisation. »

Les regards déjà tournés vers les playoffs

C’est justement le genre de blessure qui touche Donovan Mitchell. D’où la prudence avec laquelle les Cavaliers tentent d’opérer, alors qu’ils ont souvent été lâchés par le physique de leurs joueurs en playoffs, « Spida » en tête, ces dernières saisons. Et que James Harden doit gérer un pouce cassé…

« Il va mieux. Vous connaissez notre calendrier et je sais que vous n’aimez pas entendre ça, mais si c’était un match de playoffs, il jouerait. On ne veut juste pas que cette gêne devienne persistante » a ajouté Kenny Atkinson sur son arrière. « J’ai poussé dans ce sens. On a tous pris part à la discussion et on en est venus à cette décision. C’était la plus sage. On ne veut pas que ça traîne alors qu’on approche des moments-clés. »

En clair : ne comptez pas sur Cleveland (39-24) pour risquer de se cramer en voulant rattraper Detroit (45-15) sur la fin de la saison régulière. En revanche, les deuxième et troisième places restent accessibles, même si les Cavs chercheront avant tout à sécuriser l’avantage du terrain au premier tour.