Jimmy Butler tente de booster les Warriors à sa manière

À Golden State, il n’y a pas que Stephen Curry, Al Horford ou Seth Curry qui sont devenus des habitués de l’infirmerie, puisque Jimmy Butler l’est aussi devenu courant janvier.

Victime d’une rupture d’un ligament croisé, l’ailier ne rejouera évidemment pas de la saison, mais il en a cependant profité pour accompagner l’équipe à Washington. Une excellente nouvelle pour l’ensemble du groupe californien.

« C’est dur de ne pas pouvoir être avec les gars, pratiquer le sport que j’aime, voyager avec l’équipe », a d’abord confié l’ailier, avant de justifier sa présence. « Je pouvais prendre l’avion, donc je me suis dit qu’il fallait que je sois auprès des gars. Je me fiche de l’endroit : si je peux être présent, je veux être là. Et me voilà à Washington. »

Outre Jimmy Butler, Stephen Curry était aussi présent pour encourager les Warriors, pour le plus grand plaisir de leur coach, qui s’accroche à tout ce qu’il peut pour redresser son équipe. Celle-ci étant en chute libre depuis la fin du All-Star Break (à peine trois victoires en douze matchs).

« C’est un énorme boost émotionnel », a ainsi apprécié Steve Kerr. « Avoir Stephen avec nous sur ce déplacement, c’était déjà très important, car il n’était pas là lors du précédent et son absence s’était faite ressentir. Donc, avoir ces deux-là ici avec nous, ce sera un vrai moteur émotionnel pour l’équipe. »

Retrouvera-t-il son niveau ?

Hasard ou coïncidence : la présence de Jimmy Butler a porté chance aux joueurs de Golden State, qui ont réussi à mettre fin à leur vilaine série de cinq défaites consécutives sur le parquet des Wizards.

Quant à l’intéressé, il en a profité pour donner de ses nouvelles, en marge de ce match dans la capitale : « La rééducation suit son cours. On fait le nécessaire pour essayer de respecter les délais de retour » a-t-il d’abord révélé, avant de rentrer dans les détails. « Je veux revenir, tout le monde le sait, mais je ne peux pas dire quand. Le plus tôt possible évidemment, pour aider les gars à gagner des matchs, mais vous m’entendrez aussi sans doute le répéter en permanence : ce sera quand mon corps sera prêt. Car cette blessure [demande du temps], contrairement à d’autres blessures majeures ou mineures. Mais dès que mon corps sera prêt, je vous promets que je ferai tout pour être de retour sur le terrain. »

Blessé depuis deux mois et opéré depuis cinq semaines, la convalescence de Jimmy Butler avance à son rythme, alors que ses 36 ans en font douter beaucoup sur sa capacité à revenir à un très bon niveau d’ici quelques mois.

« Actuellement, il s’agit juste de retrouver de la flexion dans le genou et s’assurer qu’il se plie au degré voulu », a-t-il en tout cas indiqué, par rapport à son avancée physique. « La prochaine étape sera ensuite de pouvoir lâcher les béquilles. C’est censé avoir lieu dans six semaines ! »

Jimmy Butler Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CHI 42 9 40.5 18.2 76.8 0.5 0.8 1.3 0.3 0.5 0.3 0.3 0.1 2.6 2012-13 CHI 82 26 46.7 38.1 80.3 1.7 2.3 4.0 1.4 1.2 1.0 0.8 0.4 8.6 2013-14 CHI 67 39 39.7 28.3 76.9 1.3 3.6 4.9 2.6 1.6 1.9 1.5 0.5 13.1 2014-15 CHI 65 39 46.2 37.8 83.4 1.8 4.1 5.8 3.3 1.7 1.8 1.4 0.6 20.0 2015-16 CHI 67 37 45.5 31.1 83.2 1.2 4.2 5.3 4.8 1.9 1.6 2.0 0.6 20.9 2016-17 CHI 76 37 45.5 36.7 86.5 1.7 4.5 6.2 5.5 1.5 1.9 2.1 0.4 23.9 2017-18 MIN 59 37 47.4 35.0 85.4 1.3 4.0 5.3 4.9 1.3 2.0 1.8 0.4 22.2 2018-19 * All Teams 65 34 46.2 34.7 85.5 1.9 3.4 5.3 4.0 1.7 1.9 1.5 0.6 18.7 2018-19 * PHL 55 33 46.1 33.8 86.8 1.9 3.4 5.3 4.0 1.7 1.8 1.5 0.5 18.2 2018-19 * MIN 10 36 47.1 37.8 78.7 1.6 3.6 5.2 4.3 1.8 2.4 1.4 1.0 21.3 2019-20 MIA 58 34 45.5 24.4 83.4 1.8 4.8 6.7 6.0 1.4 1.8 2.2 0.6 19.9 2020-21 MIA 52 34 49.7 24.5 86.3 1.8 5.1 6.9 7.1 1.4 2.1 2.1 0.3 21.5 2021-22 MIA 57 34 48.0 23.3 87.0 1.8 4.1 5.9 5.5 1.5 1.6 2.1 0.5 21.4 2022-23 MIA 64 33 53.9 35.0 85.0 2.2 3.7 5.9 5.3 1.2 1.8 1.6 0.3 22.9 2023-24 MIA 60 34 49.9 41.4 85.8 1.8 3.5 5.3 5.0 1.1 1.3 1.7 0.3 20.8 2024-25 * All Teams 26 31 54.2 35.1 80.5 2.2 3.0 5.1 4.8 0.9 1.1 1.2 0.4 17.3 2024-25 * MIA 25 31 54.0 36.1 80.1 2.2 3.0 5.2 4.8 0.9 1.1 1.2 0.4 17.0 2024-25 * GOS 1 29 58.3 0.0 84.6 1.0 1.0 2.0 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 25.0 Total 840 33 47.2 33.0 84.2 1.6 3.7 5.3 4.3 1.4 1.6 1.6 0.4 18.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.