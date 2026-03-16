Quentin Grimes redevient l’option offensive n°1 par défaut chez les Sixers

Quelques secondes après avoir fini une première fois en contre-attaque, il est allé chiper un ballon à Jrue Holiday pour s’offrir une seconde contre-attaque de suite. Ce doublé reflète l’énergie débordante de Quentin Grimes, dont le moteur tourne à plein régime sur les dernières sorties.

Face aux Blazers hier, l’arrière des Sixers a signé la meilleure marque de sa saison avec 31 points (11/22 aux tirs dont 1/4 de loin), 3 rebonds, 3 interceptions et 2 passes en 40 minutes. Il avait déjà égalé son record de saison lors du match précédent face aux Nets avec 28 unités.

« En ce moment, il doit scorer, non ? Aujourd’hui, il a réagi à ce qu’il voyait. Ils mettaient une grosse pression sur lui pour l’obliger à franchir la ligne [à 3-points]. Dès qu’il part en dribble, la défense se resserre pour l’arrêter, mais il est particulièrement explosif au cercle ces derniers temps. Il savait que c’est dans cette zone qu’il devait aller chercher ses points », remarquait Nick Nurse à la sortie de ce match.

Le coach avait aussi affirmé qu’il souhaitait voir son joueur maintenir ce volume de six tirs à 3-points ou plus par match, malgré ses difficultés de loin (33% sur la saison). Une chose est sûre, ses points, d’où qu’ils viennent, sont indispensables pour la franchise de Philadelphie à l’heure actuelle.

Quatre des cinq meilleurs marqueurs sur la touche

Car les Sixers évoluent toujours sans quatre de leurs cinq meilleurs marqueurs : Tyrese Maxey, Joel Embiid, Paul George et Kelly Oubre Jr. Et, alors que le rookie VJ Edgecombe est irrégulier au niveau de son adresse ces dernières semaines, Quentin Grimes assume pleinement ses responsabilités en attaque.

« Il sait qu’on a besoin de production offensive. On fait clairement passer plus de choses par lui. On lui laisse aussi un peu plus de liberté. On lui dit qu’il doit shooter à 3-points ou autre, bien plus souvent. Au-delà, vous avez vu certaines de ses finitions au cercle… Il en est capable. Il devrait attaquer le cercle dix fois par match », lâche Nick Nurse après le match face aux Blazers.

Un match au cours duquel l’arrière a fait bien plus de dégâts en pénétration ou à mi-distance, que derrière l’arc. « J’essaie de rester dans le rythme du jeu, rester agressif, mettre la pression sur la défense. Je sais ce dont je suis capable, ce que je peux faire sur le parquet. Alors je joue mon jeu et cela peut donner ce genre de match », commente simplement le joueur de 25 ans.

Celui-ci, depuis 7 matchs, tourne à 22 points (47% aux tirs dont 19% de loin) et environ 5 rebonds et 3 passes de moyenne. Une production qui n’est pas sans rappeler sa grosse fin de saison passée où le joueur arrivé des Mavs avait profité du marasme collectif pour prendre la direction de l’attaque des Sixers sur une vingtaine de matchs.

Quentin Grimes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 NY 46 17:05 40.4 38.1 68.4 0.5 1.5 2.0 1.0 1.6 0.7 0.6 0.2 6.0 2022-23 NY 71 29:52 46.8 38.6 79.6 0.7 2.5 3.2 2.1 2.5 0.7 1.0 0.4 11.3 2023-24 DET 6 19:10 21.4 14.3 90.9 0.2 1.8 2.0 2.3 1.5 0.8 1.2 0.7 5.3 2023-24 NY 45 20:13 39.5 36.3 70.6 0.3 1.6 2.0 1.2 1.5 0.7 0.5 0.1 7.3 2024-25 DAL 47 22:46 46.3 39.8 76.5 0.6 3.2 3.8 2.1 1.7 0.7 1.3 0.2 10.2 2024-25 PHI 28 33:41 46.9 37.3 75.2 1.0 4.1 5.2 4.5 2.1 1.5 2.9 0.4 21.9 2025-26 PHI 62 30:02 44.7 32.8 84.1 0.6 3.0 3.7 3.4 2.0 0.9 1.9 0.4 13.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.